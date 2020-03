Casal britânico espalhou coronavírus “por toda a parte” no Vietname

Um casal britânico, em férias no Vietname, contagiou pessoas “por toda a parte” durante a estadia no país, segundo as autoridades locais. Graham e Mary Craddock, de 68 e 69 anos respectivamente, terão contraído a covid-19 durante o voo de Heathrow​, no Reino Unido, para Hanói, no Vietname, onde se encontram agora em quarentena.

De acordo com o The Guardian, o casal sentou-se duas filas à frente de uma socialite vietnamita de 26 anos que teria estado em várias cidades europeias e estava já infectada. Depois de aterrarem em Hanói, a 2 de Março, os Craddock visitaram várias atracções turísticas na capital antes de viajar para Sapa, no noroeste do Vietname. Foram levados para o hospital de Lao Cai no sábado, depois de terem sido informados que alguém no voo que apanharam tinha testado positivo para coronavírus.

Ao chegar de ambulância, o casal foi colocado numa ala do hospital que pensam não ser habitualmente utilizada, uma vez que estava suja e não tinha água quente. “Ficamos no quarto em que nos colocaram, apesar de a sanita funcionar apenas com recurso a um balde. Queixei-me aos médicos e no dia seguinte fomos para o quarto VIP. Tinha, pelo menos, uma sanita funcional”, contou Graham Craddock ao Guardian.

Na segunda-feira, depois de as análises confirmarem que os turistas estavam infectados com o Covid-19, as autoridades vietnamitas decidiram transferir o casal para o hospital de Hanói. Apesar das melhores condições deste hospital, os britânicos preferiam ter continuado na província. “A melhor parte da ala do hospital [de Lao Cai] era o facto de estarmos sozinhos. Estou mais preocupado com o contágio de outras infecções, não só o coronavírus”, confessou Graham Craddock.

Antes da transferência para a capital, o casal recebeu uma chamada de um funcionário departamento distrital de negócios estrangeiros. “Disse-nos que tínhamos infectado pessoas em todos os locais a que fomos. Sublinhou que a culpa não era nossa, mas que uma das razões para nos transferiram se devia à necessidade de acomodar 54 casos suspeitos no hospital de Lao Cai”.

O casal britânico elogiou a acção das autoridades vietnamitas, que pode parecer severa mas foi “bem melhor que deixar andar”. Contudo, os Craddock confessam estar consternados com o facto de a mulher vietnamita ter sido autorizada a voar. Segundo Graham, o casal foi questionado, antes de entrar no voo, se tinha estado com alguém infectado ou se tinham passado pela China, Irão ou Itália. “Perguntei o que aconteceria se tivéssemos dito que sim, e disseram-nos que não teríamos sido autorizados a embarcar”, afirmou o britânico.

Até à confirmação da mulher de 26 anos – que tinha passado por Londres, Milão e Paris antes de apanhar o voo a partir de Heathrow – o Vietname não tinha registo de casos há mais de três semanas. A 25 de Fevereiro, todos os 16 infectados no país tinham recuperado, mas o número de casos confirmados subiu, desde então, para 31, incluindo sete britânicos que embarcaram para Hanói no voo de 2 de Março.

Segundo a imprensa vietnamita, a mulher de 26 anos é uma socialite que terá tido tosse e febre antes do voo, mas não na altura do voo. O seu motorista, de 27 anos, e uma tia de 64 anos também testaram positivo.

Entretanto, o Vietname suspendeu temporariamente viagens sem necessidade de visto para cidadãos de oito países europeus, incluindo do Reino Unido.

