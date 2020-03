Coronavírus: teatros, museus, bibliotecas e piscinas municipais encerrados em Lisboa

A partir desta quarta-feira, todas as actividades em equipamentos municipais como museus, galerias e bibliotecas estarão encerrados, pelo menos até ao próximo dia 3 de Abril, anunciou a Câmara de Lisboa. Também os teatros geridos pelo município, como o São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto, e ainda o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge estarão fechados. Só o Castelo de São Jorge vai manter-se aberto ao público.

No rol de “medidas temporárias” com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio do surto de covid-19, anunciadas na tarde desta terça-feira, o município decretou ainda a suspensão de todas as actividades desportivas promovidas pelo município em recinto fechado, como por exemplo as Olisipíadas. Também equipamentos desportivos, como as piscinas geridas pelo município e pelas juntas de freguesia, estarão fechados.

A Câmara de Lisboa decidiu ainda suspender “todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural” promovidas pelo próprio município. Aqui incluem-se visitas de estudo que recorram ao serviço de transportes da autarquia.

Por agora, o município decidiu manter em funcionamento as feiras e mercados, “reforçando as acções de formação e prevenção já em curso” e compromete-se a avaliar com cada junta de freguesia a realização ou não de “cada iniciativa concreta que se encontre programada”.

Manter-se-ão também em funcionamento regular todos os serviços de atendimento ao munícipe, assim como os parques e jardins de gestão municipal. De acordo com o comunicado emitido pela câmara, estas medidas estarão sujeitas a avaliação permanente.

Quanto às escolas que são geridas pelo município, fonte do gabinete do vereador da Educação, Manuel Grilo, diz que a autarquia está articulada com a Direcção-Geral de Saúde e aguarda indicações do Governo sobre o encerramento ou não dos estabelecimentos. Na quarta-feira, o Governo vai reunir com o Conselho Nacional de Saúde Pública para decidir se manda fechar todas as escolas no país.

