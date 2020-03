Coronavírus: Pavilhão Rosa Mota adia todos os eventos agendados para Março

Face à epidemia do coronavírus, a PEV Entertainment decidiu suspender toda a actividade no Pavilhão Rosa Mota. O espaço, explorado pela promotora, tinha nove eventos agendados até ao fim do mês, a realizar agora a partir de Junho e até ao final do mês. Para já, os eventos de Abril mantêm-se inalterados.

Entre os eventos adiados estão os concertos de Tony Carreira, que já tinha anunciado o adiamento do concerto na Altice Arena, e o de Marco Paulo, que em Fevereiro tinha manifestado a vontade de manter o concerto no Porto, apesar de lhe ter sido diagnosticado um cancro na mama.

Ao PÚBLICO, Jorge Lopes declarou que as medidas adoptadas pela PEV Entertainment são para aplicar no “imediato”, de forma a “cumprir as recomendações da Direcção-Geral de Saúde”, e que a empresa vai continuar atenta a todo o “cenário” do coronavírus em Portugal.

O responsável manifestou ser necessário “desmistificar” a relação entre a propagação da covid-19 e os “eventos culturais e de massa”, sendo preciso tomar medidas também para eventos que agreguem menos de mil pessoas, sejam discotecas, centros comerciais ou restaurantes: “É preciso desmistificar a questão, não é um problema dos eventos de massa.”

A questão, reforça Jorge Lopes, “é um problema transversal a toda a sociedade” que tem de ser olhada “de forma generalizada para que possamos conter [o coronavírus]” o quanto antes, assumindo uma maior “política de contenção” para evitar “cometer os erros que Itália cometeu”.

Esta terça-feira, a Câmara do Porto anunciou a suspensão de todas as actividades promovidas pelos equipamentos culturais da autarquia, entre outras medidas inseridas nas medidas preventivas postas em vigor.