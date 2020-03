Billie Eilish tira T-shirt numa crítica aos padrões de beleza

Muitos já se perguntaram por que Billie Eilish aparece sempre de roupas largas, que revelam tão pouco do seu corpo. No arranque da digressão “Where Do We Go? World Tour”, na segunda-feira, em Miami, a cantora decidiu transmitir uma mensagem sobre o body shaming, a vergonha que tantas jovens e mulheres sentem porque o seu corpo não corresponde às normas definidas pela sociedade, ao despir-se. Não foi ao vivo, mas num vídeo durante o espectáculo.

Anteriormente, segundo a BBC, a cantora de 18 anos declarou que as suas escolhas de vestuário se justificam porque não quer que a sua imagem seja sexualizada. Agora, e depois de ter sido muito criticada pelas indumentárias usadas nas entregas dos prémios de música no final e início deste ano, Eilish sentiu necessidade de abordar o tema. No vídeo, a vencedora de cinco Grammy vai tirando várias peças de roupa, até que despe a T-shirt, ao mesmo tempo que vai mergulhando numa água negra, ficando apenas de soutien.

Na verdade, o seu corpo praticamente não se vê. “Algumas pessoas odeiam o que eu visto, outras elogiam”, declara, citada pelo Guardian, continuando a dizer que algumas pessoas usam esses comentários para a envergonhar. “Sinto-me sempre vigiada e como se nada do que eu faço passasse despercebido.” A cantora questiona por que é julgada por quem nunca viu o seu corpo.

“Gostaria que fosse mais pequena? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Gostaria que eu ficasse quieta? Os meus ombros provocam? E o meu peito? Eu sou a minha barriga, as minhas ancas? O corpo com que nasci, não é exactamente como [quem a critica] queria?” O vídeo termina com a cantora a criticar a sociedade por fazer “suposições sobre as pessoas com base no seu tamanho”.

O discurso de Billie Eilish Conhece-me, realmente? Se tem opiniões sobre as minhas opiniões, sobre a minha música, sobre as minhas roupas, sobre o meu corpo. Algumas pessoas odeiam o que eu visto, outras elogiam. Algumas pessoas usam isso [esses comentários] para envergonhar os outros, outras para me envergonhar. Mas eu sinto que está a assistir... sempre. E nada do que eu faço passa despercebido. Então, enquanto sinto o seu olhar, a sua desaprovação ou os seus suspiros de alívio, se eu vivesse com eles, nunca seria capaz de me mexer. Gostaria que eu fosse mais pequena? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Gostaria que eu ficasse quieta? Os meus ombros provocam-no? O meu peito? Eu sou a minha barriga, as minhas ancas? O corpo com o qual nasci, não é o que você queria? Se o que visto é confortável, não sou mulher. Se eu tirar camadas [de roupa], sou uma vadia. Embora nunca tenha visto o meu corpo, ainda o julga e julga-me por isso. Porquê? Faz suposições sobre as pessoas com base no seu tamanho, decidindo quem são, quanto valem. Se uso mais, se uso menos, quem decide o que isso me faz? O que isso significa? O meu valor é baseado apenas na sua percepção? Ou a sua opinião sobre mim não é responsabilidade minha?