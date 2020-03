Parques de Sintra com todas as actividades suspensas, menos as visitas

Seguindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e da Direcção-Geral do Património Cultural em relação ao novo coronavírus, a Parques de Sintra, que gere vários espaços do concelho, suspendeu “temporariamente todos os eventos culturais e actividades programados”.

“Esta é uma decisão de precaução e sentido de responsabilidade”, refere a empresa gestora, salientando que “resulta de um acompanhamento atento da evolução da covid-19 em Portugal”, além de “obedecer ao plano de contingência previamente elaborado e implementado" pela Parques de Sintra – Monte da Lua para os “vários equipamentos sob sua gestão”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A suspensão anunciada “abrange todas as iniciativas em curso ou já divulgadas”, quer em “espaços fechados ou ao ar livre". Como exemplo, ficam sem efeito o ciclo Serões Musicais (concertos agendados para as sextas-feiras e sábados de Março) ou a Celebração do Dia da Música Antiga, a 21 de Março.

Esta decisão, porém, e “para já”, “não afecta as visitas diárias aos parques e monumentos”. A continuidade das visitas pode alterar-se conforme “a evolução” da propagação de covid-19 em Portugal.

Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Sintra, vista do Castelo dos Mouros Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Vista do Chalet Saudade Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Fotogaleria