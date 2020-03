Factor McNamara: filme promocional do Centro de Portugal premiado em Berlim

Lançado na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, em 2019, o vídeo que promove em jeito de jogo o Turismo do Centro, contando com o surfista Garrett McNamara, tem tido um ano recheado de prémios e distinções, além de somar quase meio milhão de visualizações só na página de Facebook.

Agora, embora a ITB Berlim tenha sido cancelada, o filme recebeu uma distinção dada pelo festival de cinema turístico The Golden City Gate da feira alemã, correspondente ao segundo lugar na categoria Região Internacional. Em primeiro lugar, ex-aequo, ficaram vídeos de Córdoba (Espanha) e Tanintharyi (Birmânia - Myanmar).

Apesar do cancelamento daquela que é a maior feira de turismo do mundo, que deveria decorrer de 10 a 14 de Março, a organização decidiu atribuir os prémios já decididos — embora sem realização da tradicional entrega de galardões.

Para a região, veio ainda outro prémio: “o filme Living it Together, de promoção da cidade de Torres Vedras, foi também premiado”, informa o Turismo do Centro em comunicado, tendo ficado em 3.º lugar na categoria Cidade Internacional – produzido no âmbito do festival português de filmes turísticos Art&Tur​.

“Nem a ameaça da covid-19 retirou brilhantismo à participação da região Centro num dos mais importantes festivais internacionais de cinema de turismo”, diz Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Nunca é de mais salientar o muito que estes prémios fazem pela notoriedade da região, tornando-a mais visível a nível internacional e revelando o grande potencial cénico e cinematográfico do Centro de Portugal”, remata o responsável.

Are You Ready foi produzido pela Slideshow e realizado por Pedro Vieira. Nele, o “visitante transforma-se na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal e tem como objectivo chegar à onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara”.

Este é já o décimo prémio para o filme em festivais internacionais de turismo, incluindo-se aqui certames na Grécia, Polónia, França (Cannes), Sérvia, EUA (Los Angeles), Riga (Letónia) ou Tortosa (Espanha). Em Portugal venceu o Art&Tur, mas aqui até jogava em casa, já que o certame realiza-se em Torres Vedras.