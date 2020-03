Coronavírus: Guarda adia Feira Ibérica de Turismo

A Câmara Municipal da Guarda anunciou hoje que decidiu adiar a Feira Ibérica de Turismo (FIT) para o período de 2 a 5 Outubro, devido ao surto do novo coronavírus.

“Com a confirmação pela Direcção-Geral de Saúde dos vários casos de infecção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 (agente causal da Covid-19) em Portugal, a Câmara Municipal da Guarda, enquanto entidade organizadora da Feira Ibérica de Turismo, decidiu alterar as datas deste evento, inicialmente previsto de 30 de Abril a 3 de Maio”, refere a autarquia em comunicado.

A autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro explica na nota que, “respeitando as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, que confirmam que a evidência tem demonstrado que os eventos de massas podem potenciar a disseminação deste vírus” e tendo em conta que o certame atrai anualmente, “entre expositores e visitantes, milhares de pessoas de Portugal e de Espanha, bem como outros cidadãos estrangeiros, foi decidido que a FIT 2020 se realizará de 2 a 5 Outubro”.

“Conscientes da importância desta decisão, não podemos deixar de pedir a compreensão de todos os intervenientes, principalmente aos que nos têm acompanhado ao longo das últimas seis edições deste grande evento direccionado para o Turismo Ibérico”, acrescenta.

O município da Guarda espera contribuir “para que se ultrapassem as circunstâncias actuais” e que “brevemente estejam reunidas todas as condições para a realização, com o sucesso habitual, da Feira Ibérica de Turismo 2020”.

A província de Ávila é o destino espanhol convidado da edição deste ano da FIT, que tem Cuba como país convidado.

A feira, que tem por lema "Uma feira. Dois países. O mundo” é organizada desde 2014 pela Câmara Municipal da Guarda, no Parque Urbano do Rio Diz.

De acordo com a autarquia, na edição de 2019 a FIT “registou mais de 35 mil visitantes e cerca de 500 entidades representadas, tendo tido a maior área coberta de sempre: 11.000 metros quadrados cobertos”.

