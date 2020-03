Oliveira Costa, o banqueiro que criou um caso de polícia

José Oliveira Costa, o ex-presidente do BPN, e a quem, em 2019, as autoridades atribuíram a responsabilidade na “maior burla da história da Justiça portuguesa julgada até ao momento”, morreu esta segunda-feira de doença prolongada. Tinha 84 anos e estava condenado a uma pena única de 15 anos de cadeia pelos crimes de falsificação de documentos, de fraude fiscal qualificada, de burla qualificada e de branqueamento de capitais. Constituído arguido em Novembro de 2008 (um mês depois de o BPN falir), Oliveira Costa ficou detido preventivamente até Julho de 2009, passou a prisão domiciliária, e estava agora em liberdade à espera do desfecho dos recursos.

