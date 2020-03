Morreu José Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN e secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo PSD liderado por Cavaco Silva. O ex-banqueiro morreu aos 84 anos, na segunda-feira. A notícia foi avançada pela Visão e confirmada ao PÚBLICO.

Oliveira e Costa foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Cavaco Silva. Assumiu a presidência do BPN em 1998. Por suspeitas de ilegalidades na gestão do banco, foi detido em Novembro de 2008 e libertado oito meses depois, em Julho de 2009. Ficou em prisão domiciliária até Novembro de 2010. Nesse mês, ficou em liberdade, embora sem poder ausentar-se do país sem autorização do juiz e com obrigação de comparecer todas as semanas perante as autoridades.

No âmbito de actos praticados no grupo SLN/BPN, foi condenado a 15 anos de prisão por falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada, branqueamento de capitais e abuso de confiança.

O funeral realiza-se na quinta-feira, pelas 16h15, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a funerária Servilusa.