Itália pode suspender o pagamento de hipotecas para atenuar a crise

Os italianos podem beneficiar de um alívio temporário do pagamento de hipotecas, ao abrigo das medidas para atenuar o golpe económico da epidemia do novo coronavírus, admitiram vários ministros italianos, esta terça-feira.

Os responsáveis políticos italianos apelam à União Europeia para aligeirar as suas regras orçamentais a fim de permitir mais gastos do Governo, já que o país está quase paralisado, com uma população de 60 milhões de pessoas isolada em casa, excepto em circunstâncias urgentes.

Com o país já à beira da recessão, as medidas do governo têm enormes custos para a terceira maior economia da zona euro e já alarmaram os mercados financeiros.

As medidas draconianas do executivo traduzem-se num produto interno bruto diário 10 a 15% abaixo dos níveis normais, estima Lorenzo Codogno, que foi economista-chefe do Tesouro italiano de 2006 a 2013, e agora dirige a LC Macro Advisors, em Londres.

O ministro da Indústria Stefano Patuanelli prometeu que o Roma vai ajudar empresas e famílias, com um pacote de medidas estimado em dez mil milhões de euros, admitindo que isso provavelmente resultará numa subida do défice orçamental até próximo de 3%.

O ministro da Economia, Roberto Gualtieri, escreveu, por seu turno, à Comissão Europeia na semana passada, a informar que o governo planeava subir o actual objectivo do défice de 2020 de 2,2% para 2,5%. Uma fonte do executivo revelou à Reuters na terça-feira que o Tesouro estava agora considerar os 2,9%.

Com a previsível entrada da economia em recessão, é possível que haja mais revisões.

Codogno prevê que o PIB italiano caia 1,2% no primeiro trimestre deste ano, face ao anterior, e que ainda caia mais 3% no segundo trimestre.

O aumento da despesa e uma economia em contracção são já dados como certos e deverão fazer disparar a dívida pública italiana, que era de 134,8% do PIB no final do ano passado, a maior da zona euro depois da da Grécia.

Medidas de emergência

Um primeiro conjunto de medidas de emergência do governo vai provavelmente incluir a suspensão do pagamento de hipotecas, impostos e outras responsabilidades.

Sob uma moratória já aprovada, as cidadãos e negócios que afirmem ter sido atingidas financeiramente pela crise do novo coronavírus podem pedir o congelamento dos pagamentos das suas hipotecas – cabe aos bancos decidir se se qualificam ou não.

O governo - que vai reunir-se na quarta-feira, para aprovar o pacote inicial de medidas de alívio financeiro - também está a planear alargar o esquema de lay-off temporário a empresas que antes não estavam abrangidas.