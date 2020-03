Jogos de futebol da I e II Ligas deste fim-de-semana são à porta fechada

A Liga de Clubes anunciou esta terça-feira que os jogos deste fim-de-semana serão realizados à porta fechada, cumprindo assim as recomendações do Governo.

A ministra da Saúde, Marta Temido, recomendou esta segunda-feira a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas e de eventos à porta fechada com mais de mil participantes. Estas medidas vigoram até 3 de Abril.

A dúvida levanta-se no que diz respeito às jornadas seguintes: serão adiados, com restrições no número de adeptos ou novamente à porta fechada. No próximo fim-de-semana todos os jogos são à porta fechada, mas e os seguintes? Se os jogos não forem cancelados e alguns clubes que tenham menos de cinco mil adeptos a assistir tenham o jogo em situações normais, os clubes que tenham os seus jogos à porta fechada podem reclamar desigualdade nas condições de realização da prova.

Os dois clubes a lutar pelo título, Benfica e Porto, jogam este fim-de-semana, sábado e domingo respectivamente. Segundo a Liga Portugal, na época actual, o Estádio da Luz tem uma média de assistências por jogo de 37.507 e o Estádio do Dragão de 25.004, ficando agora a incógnita de como será a realização dos próximos jogos, especialmente o das “águias” que se realiza em casa. O Porto vai a Famalicão, que tem uma média de espectadores de 4149. Mantêm-se os dois em pé de igualdade: sem espectadores.

Previamente, no domingo, o comunicado da Liga Portugal já referia algumas medidas de prevenção contra a covid-19, como a suspensão do aperto de mão no início dos jogos e as crianças não darem a mão aos jogadores que acompanham na entrada em campo.

As medidas anunciadas por Marta Temido podem também afectar outras modalidades à porta fechada, como o futsal ou basquetebol. Alguns campeonatos já foram cancelados, como o Campeonato Nacional de Show e Precisão de 2020, de patinagem artística, que se realizaria no próximo fim-de-semana em Fafe e contava-se com cerca de 3500 pessoas.