Coronavírus: saiba que eventos desportivos foram cancelados ou adiados

Devido ao novo surto de coronavírus, que provoca a doença covid-19, vários eventos desportivos têm estado a ser cancelados. Este surto já infectou mais de 114 mil pessoas em todo o mundo e mais de quatro mil morreram.

A 4 de Março foram cancelados dois eventos: a Taça da Europa de judo de juniores que se iria realizar no próximo fim-de-semana, 14 e 15 de Março, em Coimbra; e o campeonato da Europa de atletismo em pista coberta para veteranos, que foi adiado para 2021, estava previsto decorrer em Braga, entre 15 e 21 de Março.

A 9 de Março houve mais eventos desportivos cancelados. O campeonato nacional de show e precisão de patinagem artística, marcado para 14 e 15 de Março, em Fafe, foi adiado pela Federação Portuguesa de Patinagem. Também a meia maratona de Braga, que se iria realizar a 22 de Março, foi adiada para 6 de Setembro. O jogo dos quartos de final da Premier League International Cup, entre Swansea e Benfica, previsto para 11 de Março, em Swansea, foi adiado, sem ter data marcada.

Esta terça-feira, 10 de Março, a meia maratona de Lisboa, que se realizava no mesmo dia que a de Braga, foi adiada para 22 de Setembro. No que diz respeito a futebol e futsal foram suspensas as competições nacionais de escalões de formação entre 14 e 28 de Março. De resto, as competições vão apenas ser realizadas à porta fechada.

Falta ainda saber como será o calendário de desportos que se realizam dentro de pavilhões, não havendo ainda parecer de federações como basquetebol, voleibol, patinagem (referente à competição de hóquei em patins), entre outros.