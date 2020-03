Coronavírus: campeonatos suspensos ou limitados no hóquei em patins

Os jogos dos campeonatos masculinos e femininos de hóquei em patins passam a ter como lotação máxima nos pavilhões um limite de 1.000 pessoas, entre espectadores e intervenientes, anunciou a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

Devido ao surto de Covid-19, a FPP decidiu tomar “medidas preventivas” que terão “implementação imediata”, garantem em comunicado, limitando para já a lotação dos pavilhões a 50% da capacidade máxima, até um total de 1.000 pessoas, o que inclui atletas, técnicos, representantes federativos, direcções e órgãos sociais, forças de segurança, equipas de limpeza, jornalistas e público.

As crianças estão igualmente impedidas de acompanhar atletas na entrada nos rinques.

Devido a quarentena preventiva foram ainda adiados um total de cinco jogos, um deles o Sporting-Carvalhos, do nacional feminino, mas também provas das II e III divisões: Valongo B-Académica Coimbra e HC Cambra-Juventude Pacense, da II/Norte, Paredes-HC Marco, da III/Norte, e Alenquer B-Boliqueime, da III/Sul.

Nos escalões de formação todas as actividades estão suspensas até 30 de Abril, dos campeonatos nacionais de sub-13 a sub-19 até aos inter-regionais, adiados para 10 a 13 de Junho em Bragança, mas também concentrações de treino e observação, entre outras.

No “skate”, na patinagem de velocidade e artística, as actividades estão suspensas até 30 de Abril, com a Portugal International Cup de patinagem artística, marcada para 4 a 10 de Maio, pendente de indicações da federação internacional.