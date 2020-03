Atalanta e RB Leipzig continuam a fazer história na Champions

A noite pertenceu aos novatos na Liga dos Campeões. Atalanta e RB Leipzig tornaram-se nesta terça-feira os dois primeiros apurados para os quartos-de-final da Champions, um feito inédito para italianos e alemães e que aconteceu às custas, respectivamente, de Valência e Tottenham.

Num Mestalla vazio (o jogo realizou-se à porta fechada), a formação que veio de Bérgamo triunfou por 3-4 sobre os “che”, com quatro golos do esloveno Ilicic (tinha ganho por 4-1 na primeira mão em San Siro), enquanto os germânicos afastaram o vice-campeão europeu, orientado por José Mourinho desde Novembro do ano passado, com um triunfo caseiro (e com casa cheia) por 3-0, depois de terem ganho por 0-1 em Londres.