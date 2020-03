Do jogo FC Porto-Rio Ave, destaque para dois lances. Ao minuto 56, Aderlan Santos, no interior da sua área, rasteira com o seu pé direito Marega, e, na sequência do movimento de tesoura que faz, acaba também com a sua perna esquerda por tocar por trás o avançado portista. Numa mesma entrada, dois pontos de contacto com respectiva consequência, que foi a queda do jogador maliano. Um pontapé de penálti que ficou por assinalar. E se as imagens, em movimento rápido e contínuo, pareciam logo evidentes, com as respectivas repetições era perceptível que se tratava de uma decisão do árbitro em que houve um erro claro e óbvio. Ora, esta é a premissa principal para a intervenção do videoárbitro (VAR), que neste lance se impunha de forma inequívoca.

Ao minuto 78, golo anulado ao FC Porto por fora-de-jogo de Soares, por 3 cm. Não obstante haver sempre aqui a questão da intervenção humana na colocação das linhas, o facto é que neste momento existe uma tecnologia que é aplicada em todos os jogos de forma igual, e, como tal, há que entender, respeitar e aceitar.

No Sporting-Desp. Aves, foi disciplinarmente irrepreensível a actuação do binómio árbitro/VAR. Primeiro ao minuto 11, quando foi “transformado” um cartão amarelo em vermelho, pois ecfetivamente a entrada de sola, de lado e com os pitons, por parte Ruben Macedo, ao tornozelo de Wendel, que ainda por cima tinha o seu pé fixo no solo, enquadra-se na chamada falta grosseira, ou seja, uma infracção que pôs em perigo a integridade física e a segurança do jogador, ao ter usado força excessiva e brutal.

Na sequência deste lance e devido aos protestos verbais e gestuais de Luiz Fernando, o árbitro acabou por lhe mostrar cartão amarelo, que teve uma importância enorme no desenrolar do jogo, pois o jogador avense, aos 20 minutos, acabou mesmo por ser expulso, por acumulação de cartões amarelos, depois de ter agarrado de forma evidente e ostensiva os calções de Wendel, numa atitude e comportamento antidesportivo, tendo como objectivo apenas o derrube do seu adversário.

Tecnicamente, neste jogo, destaque para o pontapé de penálti imediatamente assinalado pelo árbitro e confirmado pelo VAR, ao minuto 66, pois, de forma deliberada, Afonso Figueiredo intercepta a bola com a mão esquerda, no interior da sua área, após cruzamento efectuado por Jovane Cabral.

Do jogo do Estádio do Bonfim entre V. Setúbal e Benfica, destaque para as inúmeras situações ocorridas ao nível das áreas e que foram todas corretamente resolvidas. Ao minuto 51, boa intervenção do VAR, ao chamar a atenção para um lance de bola parada impossível de ver para o árbitro, com tantos jogadores envolvidos na área em marcações e movimentações — Semedo, de forma negligente, levanta deliberadamente o braço esquerdo e impede a passagem de Rúben Dias. Penálti bem assinalado.

No minuto 55, no interior da área sadina, Semedo leva literalmente com a bola no seu braço direito após remate de Pizzi, sem que tenha havido motivo para penálti, pois o jogador do V. Setúbal não fez qualquer movimento deliberado, nem ganhou volumetria fora do plano do corpo.

Ao minuto 56, golo bem anulado ao Benfica por fora-de-jogo de Vinícius. Na ocasião, o jogador “encarnado” estava adiantado em relação ao penúltimo adversário quando a bola lhe foi passada.

Ao minuto 75, mais um lance de penálti bem assinalado a favor do Benfica: Artur Jorge, de forma intencional e deliberada, abre o braço para interceptar a passagem da bola, acabando por lhe tocar. Uma acção de imediato penalizada, pois foi um gesto claro, óbvio e passível de penalização.

Ao minuto 79, aquando da marcação de um pontapé livre a favor do V. Setúbal, Semedo é, de forma imprudente, empurrado por Rúben Dias. Por se tratar de um lance no interior da área do Benfica, num primeiro momento poderíamos ser levados a dizer que tinha ficado um pontapé de penálti por assinalar, mas a bola não estava em jogo ainda, ou seja, quando ocorre a infracção do empurrão, o pontapé livre não tinha sido batido ainda. Nestas circunstâncias, pela lei, não pode haver qualquer infracção e punição técnica, logo, nunca se poderia assinalar pontapé de penálti, razão pela qual o VAR não poderia intervir.