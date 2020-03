Ministra da Cultura diz que Vila Galé “desiste” de exibir Colecção Rainer Daehnhardt

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, acabou de anunciar numa audição parlamentar que o grupo Vila Galé “desiste” de exibir 42 peças da Colecção Rainer Daehnhardt a ceder pelo Museu Nacional dos Coches na unidade hoteleira que vai abrir em Alter do Chão esta semana.

O Ministério da Cultura, no entanto, não desistiu de mostrar parte da colecção em Alter do Chão e está a trabalhar para a expor no Museu Casa do Álamo, anunciou também Graça Fonseca. Este espaço terá um núcleo museológico dedicado ao cavalo, num projecto que está a ser desenvolvido em colaboração com a câmara municipal, num investimento de 1,5 milhões de euros. Segundo a ministra, o trabalho expositivo terá uma curadoria do Museu dos Coches. “Aquilo que se está a fazer é aquilo que muitos museus nacionais fazem, é a descentralização das suas colecções”, disse a ministra na comissão parlamentar da Cultura resultado de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP.

O grupo parlamentar quis esclarecer a anunciada cedência de obras de arte da Colecção Rainer Daehnhardt à empresa Vila Galé, autorizada através de um despacho assinado pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, e que já levou várias personalidades e associações do património a contestarem o empréstimo. A cedência estava prevista no âmbito do Programa Revive, destinado a manter e rentabilizar o património do Estado através de concessões a privados, sobretudo para fins turísticos, e foi anunciada como a primeira de outras que a tutela planeia fazer.

“O Governo tem um, e apenas um, objectivo: devolver à fruição pública em Alter do Chão peças de uma colecção que sempre esteve em Alter do Chão, até à sua incorporação nas reservas do Museu dos Coches, em Lisboa. Devolver à fruição pública não significa desincorporar estas peças da colecção do Museu dos Coches, pelo contrário. Significa descentralizar parte da colecção deste museu”, disse ainda a ministra, acrescentado a colecção esteve, em parte, 16 anos, entre 2002 e 2018, em exposição em Alter do Chão.

“Porque não se procurou em primeiro lugar esta solução?”, perguntou à ministra a deputada Ana Mesquita, do PCP. “É o Revive que está na origem deste problema todo, a forma como está a ser pensada a rentabilização do património edificado. E esta lógica não foi negada aqui: o Governo vai ou não optar por uma linha mercantil? Qual é a sua visão sobre o património cultural. Ficamos muito contentes que as peças não vão para os privados, mas em relação a tudo o resto o que é que vai acontecer?”

Segunda a ministra, o núcleo museológico será pensado em consonância com o projecto Casas Altas da Companhia das Lezírias que inclui também peças da mesma colecção. “Não se trata de mercantilização [do património], mas da colecção poder ser visitada, algo que não tem acontecido nos últimos dois anos, porque a colecção estava em Lisboa em reserva.”