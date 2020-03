Jokha Alharthi: um acto de rebeldia ou outra versão da história

“Por vezes o riso parece tão repelente”, pensou Abdallah, filho do homem mais rico da aldeia, o comerciante Sulayman. Um dia perguntou a Mayya se ela o amava e ela riu muito alto. Já eram casados. Ele tinha-se apaixonado por ela no dia em que a viu debruçada sob a máquina de costura, “uma figura pálida, delicada, misteriosamente distante. Vislumbrei-lhe o rosto, e a dor que vi nele tocou o sofrimento dentro de mim. O nariz curto e as maçãs do rosto, aliás, todo o seu rosto subia e descia ao sabor da profunda concentração com que ela tentava enfiar a agulha. Estava tão debruçada sobre a máquina que esta quase lhe suportava o corpo inteiro. Encurvada, a sua palidez destacava-se à luz do dia e a expressão de dor no seu pequeno rosto era intolerável.” Foi um riso repelente que ele guardou, amando-a no silêncio dela.

