Coronavírus: RTP e TVI sem público em estúdio, Talkfest e Tony Carreira adiados, Porto fecha teatros e museus municipais

As recomendações de segunda-feira da Direcção-Geral de Saúde (DGS) sobre espectáculos e eventos culturais em Portugal estão a ter um efeito dominó: a Câmara do Porto vai encerrar os teatros e museus municipais, o festival Talkfest foi adiado para Outubro, Tony Carreira adiou o seu concerto de sábado na Altice Arena e alguns museus em Lisboa suspenderam actividades específicas nos seus espaços mas mantêm-se abertos ao público. Vários festivais e eventos estão a avaliar o seu futuro, como é o caso do MIL ou da Festa do Cinema Italiano. RTP e TVI anunciaram que os seus programas diurnos deixarão de ter público em estúdio. A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) tomará uma decisão em breve sobre o que sucederá nos monumentos, palácios e museus que tutela em todo o país.

