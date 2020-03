Coronavírus: adiado concerto de Tony Carreira na Altice Arena

O concerto de regresso de Tony Carreira aos palcos, marcado para sábado na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado para 27 de Novembro, por não haver condições para tal.

Num vídeo publicado hoje nas redes sociais, Tony Carreira refere que ele e a sua equipa começaram “há dois meses e meio” a ensaiar para o espectáculo de sábado e que “há dias” que pensam sobre o assunto: “neste momento achamos que não há condições para que esse concerto aconteça, para que haja alegria, boa disposição e segurança”.

O Governo português recomendou a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil, devido à epidemia de covid-19.

No vídeo, o cantor, que nunca fala no surto de coronavírus, anuncia uma nova data para o espectáculo, 27 de Novembro.

“Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para esta nova data. O público terá igualmente a possibilidade de devolução do valor pago pelos bilhetes, no local de aquisição dos mesmos, no prazo de 30 dias a contar da data do evento adiado”, refere a produtora do espectáculo.