Agora, na hora da morte de Raquel Castro

Quem nunca sonhou ou imaginou poder assistir ao seu próprio funeral? Pairar sobre ele, por exemplo, ou estar por ali sem os outros darem por si, ouvindo as conversas; os comentários, de preferência sobre as suas qualidades; as recordações de seus eventuais feitos, das trapalhadas em que se meteu. Esse é o costume. Mas neste caso a artista sonhou, imaginou como seria, não se limitou a deixar ao azar os acontecimentos e planeou o seu velório com precisão dramática.

A Morte de Raquel Texto e encenação: Raquel Castro

Actor(es): Joana Bárcia, Nuno Nunes, Raquel Castro e Rita Morais



Raquel Castro (n. 1981) terá com certeza as suas inibições, aspectos do espírito e da vida que não mostra, mas não tem medo de se expor, consolidando peça a peça um teatro documentalmente intimista, ou, se se preferir, confessionalista. Uma corrente cada vez mais presente na literatura (Karl Ove Knausgard, aliás citado pela autora e encenadora em entrevista, e Edward St. Aubyn são dos mais conhecidos exemplos), e já com alguma experiência de palco, muito por conta da dramaturgia contemporânea norte-americana. A autora lisboeta, porém, não segue as regras entretanto estabelecidas, até porque o cânone, embora mais ou menos estabilizado, está, como se costuma dizer, ainda em construção. Aproveitando essa margem de manobra, Raquel Castro é mais subtil na sua abordagem do real e mais permeável e receptiva à imaginação ficcional. O que, visto daqui, se podia intuir logo na primeira obra, Os Dias São Connosco, diário filmado para a sua primeira filha ver aos 28 anos, surgiu já quase consolidado no ano passado, em Turma de 95, o ensaio biográfico e sociológico construído a partir de uma fotografia da sua turma de 9.º ano do Colégio Salesiano de Lisboa (peça que vale, este ano, nomeações para o Prémio Autores, promovido pela SPA, nas categorias de Melhor Espectáculo e Melhor Texto Português Representado).

Foto Raquel Castro, à frente, e os seus executores testamentários, atrás: Nuno Nunes, Joana Bárcia e Rita Morais ESTELLE VALENTE

Agora, ficando no mesmo sítio e no mesmo tempo, contudo viajando até 2080, altura em que conta morrer, aos 99 anos, a dramaturga produz o seu velório juntando simbioticamente o real, isto é, o já vivido, com o imaginado futuro que tem pela frente, assim criando uma espécie de desafio à morte. Desafio onde não faltam listas do que foi feito, do que está por fazer, do que gostava de ter alcançado, do que se desejou. Listas por vezes dolorosas, como aquela onde enumera a angustiante série de gravidezes mal-sucedidas, ou mais politicamente conscientes, como aqueloutra que aborda a sua pegada ecológica em quase um século de vida, quando não apenas exemplos do dia-a-dia e da sua normalidade e rotina. E, claro, elogios fúnebres pedidos a vários amigos, além do inevitável testamento, extraído à custa de vigorosa porrada numa pinhata, há muito guardada pela falecida para esse preciso fim. A cerimónia, tão meticulosamente planeada que inclui alguns prelúdios musicais para desanuviar, é muitas vezes determinada pelo não-dito, ou melhor, pelas reflexões apresentadas quase subliminarmente sobre a realidade da vidinha, o que é uma mais-valia só possível graças ao trabalho e à exemplar correcção das interpretações de Joana Bárcia, Nuno Nunes e Rita Morais (com a preciosa colaboração do desenho de luz de Daniel Worm e da cenografia e dos figurinos de Ângela Rocha) como executores testamentários.