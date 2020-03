“A gente tem um bocado de medo, mas a vida continua”

Se fosse uma segunda-feira normal, Raquel, de 12 anos, estaria na escola, e a mãe, Fátima Ferreira, de 40, a preparar-se para trabalhar num dos estabelecimentos de ensino sob a alçada da Câmara de Felgueiras. Mas este foi o dia em que as escolas do concelho não abriram, por recomendação da Direcção-Geral de Saúde (DGS), que tenta travar a expansão do covid-19. Por isso, nem uma nem outra estão onde deviam estar e aproveitam para dar uma caminhada pela cidade. Cenário idêntico vivia-se no vizinho concelho de Lousada, onde uma fábrica de calçado está fechada desde quinta-feira, depois de se confirmar que um funcionário era portador do novo coronavírus SARS-CoV-2.

