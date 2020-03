Trabalhadores põem Universidade do Minho em tribunal para travar perdas de salário

Dezenas de trabalhadores da Universidade do Minho vão interpor processo judiciais contra a instituição nas próximas semanas com o objectivo de travar perdas nos seus salários que podem chegar aos 700 euros por mês. Em causa estão mais de 100 bolseiros e funcionários que eram precários e que foram integrados ao abrigo do Programa de Regularização de Vínculos na Administração Pública (Prevpap).

