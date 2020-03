É preciso uma comunidade para um aluno ter sucesso. E em São Miguel é assim

Já com os nervos à flor da pele, Luís, 13 anos e estudante do 8.º ano, não esconde o peso da responsabilidade. Está prestes a assinar um contrato no qual se compromete a fazer duas coisas: estudar 20 minutos por dia e não faltar às aulas. Depois, assina a mãe. Fica responsável por monitorizar o tempo que ele estuda e se faz os trabalhos de casa sem o telemóvel em cima da mesa. A próxima assinatura no “compromisso para o sucesso escolar" é da técnica da Segurança Social. Tem de ajudar os pais a organizarem um espaço de estudo em casa. Está tudo escrito e firmado. A partir deste momento, todos têm de cumprir as estratégias redigidas para que o estudante da Escola Secundária da Lagoa, na ilha de São Miguel, Açores, não reprove. Só no ano lectivo de 2018/2919 transitaram de ano 70,4% dos 400 alunos de sete escolas de São Miguel que assinaram o contrato do projecto Parceria de Intervenção Comunitária.

