Governo português desaconselha viagens “não essenciais”

O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades desaconselha “a realização de qualquer viagem à província chinesa de Hubei, a diversas regiões de Itália e viagens não essenciais” a três países afectados pelo novo coronavírus.

A nota publicada no portal das Comunidades começa por referir que a evolução do número de casos diagnosticados e a disseminação da doença covid-19, ao longo das últimas semanas, “recomendam a adopção de medidas preventivas e uma ponderação cuidada quanto à realização de deslocações, em especial às regiões mais afectadas”.

Neste quadro, o Governo “desaconselha” a realização de “qualquer viagem à província chinesa de Hubei, a diversas regiões de Itália e de viagens não essenciais”, a vários locais da China, Irão e Coreia do Sul, acrescenta o alerta do gabinete da Secretária de Estado das Comunidades.

República Popular da China, Irão, Coreia do Sul (cidades de Daegu e Cheongdo e a província de Gyeongsang-buk) são os locais referidos na nota como aqueles para os quais os portugueses também não deverão viajar a não ser que sejam viagens consideradas essenciais. No final de Janeiro, o Governo já tinha emitido um alerta a desaconselhar todas as viagens não-essenciais à China.

O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades recomenda ainda aos cidadãos portugueses que “consultem os Conselhos aos Viajantes referentes aos países de destino, em virtude de constantes alterações locais em países cujas autoridades estão a implementar medidas adicionais de proibição de entrada”.

“Os viajantes devem ainda seguir atentamente as recomendações e orientações publicadas pela Direcção-Geral da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades de saúde dos países de destino, nomeadamente no que diz respeito às medidas de higiene”, refere, alertando ainda para o facto de que em Itália, e em virtude das medidas adoptadas por aquele país, “a Embaixada de Portugal e os consulados honorários (...), embora em funcionamento, poderão ter as suas actividades condicionadas”.

A nota reforça que os viajantes devem informar-se junto das companhias aéreas quanto ao eventual cancelamento de voos e junto das autoridades do país de destino quanto a eventuais restrições de entrada e à circulação que possam ter sido adoptadas em resposta à covid-19, em especial no caso de a pessoa ter efectuado deslocações recentes a áreas afectadas.

De forma a facilitar o contacto com os postos consulares, em caso de emergência, o Governo aconselha também os viajantes “a efectuarem o registo das suas viagens na aplicação Registo Viajante”. Em casos de comprovada emergência consular, os cidadãos poderão contactar o Gabinete de Emergência Consular através dos contactos telefónicos +351 217 929 714 ou +351 961 706 472 e do endereço de correio eletrónico [email protected]

“As pessoas que regressem de áreas afectadas devem estar atentas ao surgimento de febre, tosse e eventual dificuldade respiratória. Se surgirem estes sintomas, não se devem deslocar aos serviços de saúde, mas ligar para a linha SNS24 (808 24 24 24) e seguir as orientações que lhes forem dadas. Por regra não se recomenda qualquer tipo de isolamento de pessoas sem sintomas”, sublinha.