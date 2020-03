Felgueiras e Lousada a meio gás por causa do novo coronavírus

Agostinho Teixeira, 64, tinha piscina esta segunda-feira à tarde, em Felgueiras. De manhã, ouviu nas notícias que havia vários serviços públicos encerrados no concelho, incluindo a piscina municipal, mas, pelo sim pelo não, decidiu verificar.

Encontrou as portas fechadas e um aviso colocado nas superfícies envidraçadas a informar que o encerramento era uma recomendação da Direcção-Geral da Saúde e que “por precaução” se devem evitar deslocações desnecessárias.

Agostinho espreitou e voltou para o carro que deixara com o motor ligado. Antes passara por um funeral onde, diz: “Não dei os meus sentimentos a ninguém.” Quer com isto dizer que não houve abraços nem apertos de mão. Esteve presente mas procurou manter o mínimo de distanciamento social que tem sido pedido pelas autoridades.

À mesma hora que Agostinho confirmava o encerramento das piscinas, os presidentes das câmaras de Felgueiras e de Lousada davam uma conferência de imprensa conjunta, nos Paços do Concelho de Felgueiras, para dar conta do encerramento das escolas dos dois concelhos e dos serviços municipais, com algumas excepções - o atendimento ao público nas câmaras e os serviços técnicos continuam abertos -, medidas “musculadas” comunicadas aos autarcas no domingo à noite e sem data para terminar.

Adicionalmente, as duas autarquias juntaram mais algumas medidas, cancelando as feiras semanais e eventos culturais e de animação dos próximos dias que envolviam a participação de muitas pessoas. Outros serviços como os tribunais, segurança social, finanças ou a Caixa Geral de Depósitos dos dois concelhos estão a trabalhar em serviços mínimos ou à porta fechada.

Os dois presidentes da câmara pediram à população para se manter tranquila, mas para cumprir “escrupulosamente” as indicações da DGS e, também, para não desvalorizarem a doença e a “levarem a sério”. Evitar deslocações desnecessárias, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto pessoal e manter algum distanciamento social são algumas das medidas exigidas na tentativa de evitar a propagação da doença que já foi confirmada em pelo menos 19 pessoas dos dois concelhos.

Agostinho Teixeira ia para casa, mas não estava particularmente preocupado. “É mau, é perigoso, mas talvez se alerte muitos mais do que o que é. Ainda assim, toda a precaução é pouca.”

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, anunciou que todos os serviços municipais de acesso ao público serão encerrados. Também as feiras semanais de Felgueiras e da Lixa serão suspensas e todos os eventos a ocorrer nos próximos 30 dias estão cancelados, continuou Nuno Fonseca, que espera que as instituições privadas sigam o exemplo da Câmara.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entretanto, a Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, pediu aos alunos que tenham estado em Felgueiras ou em Lousada para não se deslocarem à Universidade de modo a evitar contágios. Em comunicado, a UBI esclarece ainda que “estão a ser canceladas algumas iniciativas que estavam agendadas para as instalações da universidade”.

Descarregue a app do PÚBLICO, subscreva as nossas notificações e esteja a par da evolução do novo coronavírus: https://www.publico.pt/apps