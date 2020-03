Coronavírus: Mais de 40 portugueses retidos num cruzeiro em Luxor

Mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egipto, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infecção pelo novo coronavírus detectados num outro cruzeiro na região.

Em declarações à agência Lusa, Sandra Monteiro, uma das passageiras portuguesas do navio MS Princess Sarah, explicou que chegou ao Cairo no dia 3 de Março e entrou neste cruzeiro em Luxor no sábado, para fazer a descida do rio Nilo.

“Saímos, visitámos o templo e regressámos. Hoje de manhã fomos informados de que vem a segurança e higiene nacional fazer o rastreio a todos os cruzeiros por causa do Covid-19”, contou à Lusa a passageira portuguesa.

Sandra Monteiro diz que no navio MS Princess Sarah estão pelo menos 43 portugueses, além de outros passageiros porto-riquenhos, argentinos, espanhóis e chineses e que há dezenas de cruzeiros parados em Luxor a aguardar o mesmo rastreio.

“Estão vários cruzeiros na mesma situação. Nós somos o terceiro, temos mais cinco na nossa lateral e atrás de nós estão filas idênticas, com nove a 10 cruzeiros cada, lado a lado”, acrescentou.

A portuguesa diz que não há casos suspeitos no cruzeiro MS Princess Sarah, mas que houve alertas num dos outros navios.

“Para passarmos para a cidade temos de passar por dentro dos vários cruzeiros, num corredor, e também vamos visitar templos onde estiveram pessoas infectadas...”, disse a portuguesa, acrescentando: “A cidade está fechada, não podemos sair e vão fazer o rastreio a todos, independentemente se o navio está referenciado (com casos suspeitos) ou não”.

Sandra Monteiro disse ainda que as autoridades prevêem ter o trabalho de rastreio concluído até final do dia de hoje e que a previsão era pernoitar em Luxor hoje à noite.

“Dentro do cruzeiro podemos circular. Estão sempre a desinfectar as áreas comuns. Já fecharam os quartos, pois íamos sair”, explicou Sandra Monteiro, sublinhando que neste navio “todos os passageiros estão bem-dispostos e ninguém tem sintomas”.

“Estamos a aguardar (...) Temos consciência de que quem não está cá está mais aflito para saber como estamos. Mas estamos bem”, acrescentou.

No domingo, os passageiros e a tripulação do navio A-Sara, que está em Luxor, foram retirados da embarcação após terem sido identificados dezenas de casos de infecção do novo coronavírus.