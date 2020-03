A convergência não chega, sr. primeiro-ministro

A entrevista de António Costa pelo 30.º aniversário do PÚBLICO começa pelo assumir do objetivo central do regime democrático português até agora: a convergência com a média da União Europeia. A primeira pergunta dos jornalistas Manuel Carvalho e Teresa de Sousa lembrava que, apesar da convergência, “também é verdade que Portugal continua a ser ultrapassado por outros países que percorrem o mesmo caminho”. O primeiro-ministro não mordeu o isco, salientando que “a convergência é com a média”, como aconteceu “entre 1986 e 2000, deixou de acontecer desde 2000 para cá [e] voltou a acontecer em 2017, 18 e 19”. Acrescenta António Costa que, quando fazemos a comparação com outros países europeus que nos ultrapassam, “temos, em primeiro lugar, de nos lembrar de que esses países estão na fase em que nós estávamos entre 1986 e 2000; em segundo lugar, muitos desses países não têm os constrangimentos de fazerem parte da zona euro; e, sobretudo, nenhum deles tem o nível de endividamento que o nosso país tem”. A conclusão é, portanto, que “temos de assegurar que vamos ter uma década de convergência sustentada”.

