Novo coronavírus: António Costa reúne-se com sete ministros na terça-feira de manhã

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se esta terça-feira de manhã, em Lisboa, com os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infra-estruturas e Planeamento sobre a resposta ao surto da covid-19, informou esta segunda-feira fonte governamental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus participam na reunião através de videochamada, disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa. A reunião, para fazer um ponto de situação da resposta de Portugal ao surto do novo coronavírus, que já infectou 39 pessoas em território nacional, começa às 09h00 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa.

Para essa hora foram convocados para São Bento os ministros Mário Centeno (Finanças), Siza Vieira (Economia), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Marta Temido (Saúde), Pedro Nuno Santos (Infra-estruturas e Habitação) e Nelson de Souza (Planeamento), enquanto Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros) participa por telefone.

Com os líderes europeus, António Costa fará, à distância, através de videoconferência, um ponto de situação sobre o que está a passar-se ao nível europeu, acrescentou a mesma fonte. Nas últimas declarações públicas que fez sobre o assunto, no sábado, o chefe do Governo garantiu que Portugal está preparado para dar resposta ao surto e reiterou a confiança no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nos seus profissionais.

“Temos condições para tratar deste surto e vamos continuar a responder, e acho que temos todas a razões para ter confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, nos nossos profissionais de saúde”, afirmou, no Porto, no dia em que o executivo anunciou o encerramento de algumas escolas e instituições, tendo suspendido visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

Em Portugal há 39 pessoas com Covid-19, a maioria na região Norte. No Algarve foi confirmado pelo menos um caso, em Portimão.

A epidemia de Covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3900 mortos. Mais de 110 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.