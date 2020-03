Costa felicita Marcelo pelos quatro anos de mandato e pelo resultado negativo ao Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, desejou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o “mesmo nível de sucesso” para o resto do mandato que teve nos quatro anos que se assinalam nesta segunda-feira, congratulando-o pelo resultado negativo ao coronavírus.

A publicação na rede social Twitter foi divulgada poucos minutos depois da nota da Presidência da República que deu conta que o teste realizado neste dia ao Presidente da República ao novo coronavírus foi negativo.

“Quero felicitar o senhor Presidente da República neste 4.º aniversário da sua tomada de posse, com votos de que o ano que agora se inicia seja assinalado pelo mesmo nível de sucesso, aproveitando para o congratular pelos resultados negativos nas análises de saúde hoje efectuadas”, pode ler-se na publicação de António Costa.

De acordo com imagens recolhidas pela SIC, pouco antes de o resultado do teste ser colocado na página da Presidência, foi o próprio chefe de Estado, sorridente, que transmitiu a notícia, a partir do terraço da sua residência em Cascais e com alguma distância, a alguns jornalistas que se encontram no local. “Foi negativo o resultado do teste efectuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República. Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada”, lê-se na nota publicada na página da Presidência.

Questionado sobre como tem ocupado o tempo, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que esteve “a trabalhar no Orçamento do Estado, entre outras coisas”.

No domingo, fonte oficial da Presidência da República explicava que, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa, de 71 anos, não apresentar sintomas da doença covid-19 iria realizar o teste como medida de prevenção. A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

Segundo a nota, “nem o aluno ora internado, nem a sua turma estiveram em Belém”.

Portugal regista 30 casos confirmados de infecção, segundo o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.

Todos os infectados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados.

A DGS comunicou também que 447 pessoas estão sob vigilância por contactos com infectados.

A epidemia de covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.