As chaminés da central térmica de Setúbal

A demolição das chaminés da central térmica de Setúbal constitui um atentado ao Património Industrial. É verdade que a sua manutenção seria cara e a rentabilização dos terrenos sem elas é um factor relevante, mas são das estruturas mais altas (210 e 200m), o seu projecto é de elevado valor intelectual e fazem parte da paisagem. Não são iguais. Uma delas, mais fina, segue a forma dum hiperboloide. A sua destruição será mais uma perda, como a do viaduto das Presas na foz do Tua. Sugiro a leitura da dissertação de Helga Carina Santos Matos de 2015 (é possível rentabilizar o património industrial) e a realização de um referendo municipal.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Bernie Sanders

Sempre que surge uma voz como a de Sanders, é ver duas narrativas a conjugar-se para a combater: a de que se trata de um “perigoso radical” (demarcando imediatamente um suposto paralelismo com o extremismo de Trump) e a que advoga que o que propõem estas vozes é financeiramente irresponsável, porque utópico: simplesmente não há dinheiro para isso.

Eu gostava mesmo que alguém me explicasse em que é que o New Green Deal é radical. Ou o que há de radical em propor como direitos universais (e por isso de acesso garantido, gratuito) o direito à Educação (num país em que existem 45 milhões de pessoas com dívidas escolares), o direito à Habitação (num país com meio milhão de pessoas a dormir nas ruas) e o direito à Saúde (num país com 34 milhões de pessoas sem seguro, que por isso não têm acesso a cuidados médicos básicos).

A nós, os remediados, não nos permitem almejar ter acesso gratuito a esses direitos; preferem convencer-nos de que um fulano que propõe um salário mínimo de 15 dólares à hora é um perigoso extremista. Só nos é permitido revoltar, para que essa revolta seja facilmente instrumentalizada no sentido de perpetuar este modelo de sociedade que privilegia a acumulação de riqueza. Porque um modelo que defenda a sua real distribuição é irrealista, é perigoso: simplesmente não há dinheiro.

Só que há dinheiro, sim: é oferecido às grandes corporações e aos menos de 5% de pessoas que detêm toda a riqueza que produzimos, os mais ricos do mundo, graças a benefícios fiscais e outras “engenharias”. É esse o dinheiro que este “perigoso radical” quer recuperar para distribuir, é aí que ele “vai buscar o dinheiro”.

Marta Moreira, Braga

Guerra 1914-18

A propósito do filme Mosquito muito se tem criticado as forças expedicionárias portuguesas (1914/18). O certo é que no fim da guerra as mesmas forças, ditas mal preparadas, reconquistaram as fronteiras no norte de Moçambique e sul de Angola, que ficaram intactas para os novos pais africanos.

José Melo Parente, Lisboa