A banalização da ignorância e do ódio

Quem “passeia” pelas redes sociais e faz parte de alguns grupos de discussão, nota uma crescente onda de ódio e de despudor em relação à democracia. O que até agora eram apenas noticias falsas de uma pretensa insegurança e de apelos à autoridade, hoje já são apelos à ditadura e homenagens descaradas a Salazar. Este fenómeno preocupante tem vindo das mais variadas fontes, infiltrando-se em grupos dirigidos a reformados ou a fóruns temáticos de vária ordem. O insulto e o ódio a quem defende valores democráticos estão em crescendo e os mais ignorantes, da História de Portugal e da Europa, são convencidos que “isto só lá vai com uma ditadura”. A minha geração, que teve o privilégio de passar da ditadura para o pós-25 de Abril, sente-se esmagada por estes populistas que, a soldo de forças obscuras, lançam a divisão na sociedade e a descrença nos valores supremos da vida democrática. Não vale a pena fazer pedagogia cívica, pois somos logo apelidados de comunistas e apoiantes da Venezuela e da Coreia do Norte. Triste período este em que a amnésia do passado e a falta de cultura grassam em todo o ciberespaço. (…) O PÚBLICO, que leio desde o número um e que assino, tem neste aspecto uma grande responsabilidade no esclarecimento da opinião pública, desmentindo as mentiras com objectividade e elevando o nível de discussão como o tem feito ao longo destes 30 anos. Parabéns por isso!

José Carlos Palha, Gaia

A política do novo vírus

É interessante constatar a tendência de alguns comentadores em politizar interpretações sobre a epidemia infeciosa do vírus que assola o globo. Primeiro, a origem na China desperta logo um desabafo contido contra a grande potência oriental, personalizada em Xi e na receada hegemonia desse país. É o “vírus da China”, e a China do vírus (vide Correio da Manhã). Depois, há quem faça trocadilhos, cruzando o vírus real com o “vírus do nacionalismo”. No mesmo caminho, alguém, numa sábia metáfora, sugere ironicamente que o vírus poderia “infetar” uma eleição presidencial. Onde a epidemia é mais grave, logo se descobre um mal político-social. O maior erro poderá ser a imprudência coletiva, sem aceitação das medidas sanitárias preventivas. Felizmente, as organizações responsáveis, como a OMS, e os serviços de saúde nacionais sabem que, em prol da saúde pública de todos os países, contam com a medicina e com a educação preventiva das populações para vencer a perigosa epidemia mundial.

José Manuel Jara, Lisboa

Discriminação

Não se compreende porque os trabalhadores do sector privado são discriminados em relação aos trabalhadores do Estado, caso entrem de quarentena devido à contaminação pela covid-19. Esta é uma situação excepcional que deveria merecer outra atenção do Governo. Enquanto os funcionários públicos terão direito a 100% do vencimento, os privados ficam-se por 65% do ordenado. Só depois da aprovação do Orçamento do Estado o subsídio passa a 100% do vencimento para os privados. Sobre isto, o que tem a dizer o Presidente da República? Afinal, há um vírus e dois países.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim