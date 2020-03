Inés Arrimadas vence primárias do Cidadãos e sucede a Albert Rivera

Os militantes do Cidadãos elegeram Inés Arrimadas, no domingo à noite, como presidente do partido e sucessora de Albert Rivera – que se tinha demitido depois das eleições de Novembro, em Espanha. A porta-voz do grupo parlamentar dos liberais no Congresso dos Deputados chega à liderança do partido depois de umas eleições primárias vencidas de forma clara: obteve 77% dos votos, contra 22% de Francisco Igea e 0,76% de Joaquín Aparici.

Nesta eleição interna participaram mais de 12 mil dos cerca de 20 mil militantes, naquela que é a votação mais concorrida de sempre no Cidadãos. A tomada de posse acontecerá no congresso do partido, agendado para os dias 14 e 15 deste mês.

A vitória de Arrimadas já era esperada, desde que assumiu a vontade de concorrer ao cargo. Figura fundamental do movimento constitucionalista e anti-independentista na Catalunha – onde nasceu e cresceu o partido – e cabeça-de-lista na vitória do Cidadãos nas eleições catalãs de 2017, a dirigente de 38 anos era vista como a sucessora mais natural de Albert Rivera, que a levou para Madrid em 2019.

Arrimadas será apenas a segunda líder da história do Cidadãos. Rivera guiou o partido durante todos os 13 anos da sua existência, tendo saído pela porta pequena, depois de um resultado eleitoral desastroso.

Entre as eleições de Abril e as de Novembro e depois de ter rejeitado entrar num governo com o Partido Socialista (PSOE), de Pedro Sánchez – hoje aliado ao Unidas Podemos e a Pablo Iglesias – o Cidadãos perdeu dois milhões e meio de votos e 47 deputados.

Passou de terceira para quinta força política em Espanha e deixou de se poder apresentar como uma das grandes vozes da oposição e da direita espanhola.

A primeira grande decisão de Arrimadas – que, apesar de tudo, é vista como uma figura da continuidade do partido e da anterior direcção, ao contrário de Igea – será o rumo ideológico e estratégico que pretende para o Cidadãos.

Por um lado, a guinada do partido à direita, promovida por Rivera, muito às custas da crise catalães, afastou o eleitorado e os militantes (e até membros da direcção) que se reviam na ala liberal, europeísta e progressista do Cidadãos, muito importante na sua fundação, em 2006.

Mas essa reorientação estratégica também não foi suficiente para atrair os eleitores mais conservadores ou mais radicais, que optaram pelo Partido Popular (PP) ou pelo Vox, nas últimas eleições.

O desafio de Inés Arrimadas será, por isso, encontrar um espaço político que lhe permita recuperar a reputação de um partido que, quando apareceu, foi entendido como moderno, refrescante e até revolucionário, por surgir num país preso ao bipartidarismo (PSOE-PP) durante muitas décadas – e que, nos últimos meses do Governo de Mariano Rajoy, chegou a disputar com o PP o primeiro lugar nas sondagens.