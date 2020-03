Guimarães investe 31 milhões até 2030 para alargar rede de transportes colectivos

A rede de transportes públicos de Guimarães, até agora limitada à cidade e a algumas freguesias que a rodeiam a oeste, nomeadamente a vila industrial de Pevidém, vai-se aproximar de algumas das fronteiras do município. Além da extensão de duas linhas já em vigor – uma até à vila de Moreira de Cónegos, na estrada entre Guimarães e Santo Tirso e outra até ao Cemitério de Monchique, a leste da cidade -, haverá três novas linhas: elas servem o parque de ciência e tecnologia Avepark e as vilas de Ponte e das Taipas, a norte da cidade, e as vilas de Serzedelo e de Lordelo, nomeadamente a estação ferroviária, a sudoeste.

Esse é o alargamento previsto no concurso público para a concessão do serviço público de transporte de passageiros em Guimarães, aprovado por unanimidade nesta segunda-feira em reunião do executivo municipal. A Câmara Municipal vai assim ceder a exploração da rede de transportes a um operador privado, mas com um investimento de quase 31 milhões de euros até 2030 que ambiciona garantir a “coesão territorial” independentemente do número de utilizadores. “Vamos fazer tudo para que entre no dia 01 de Janeiro de 2021. A Câmara vai despender anualmente cerca de três milhões de euros para a concessão, mas isto é para a coesão territorial. É um bom investimento”, defendeu o presidente da Câmara, Domingos Bragança.

O autarca socialista revelou ainda que, face ao compromisso do município para com a “descarbonização”, a frota vai ter 20 autocarros e sete miniautocarros eléctricos, condição que vai obrigar o operador a um investimento de 24 milhões de euros, no curto prazo. Os preços das viagens na futura concessão vão ser integrados no tarifário praticado em toda a Comunidade Intermunicipal do Ave. Apesar dos elogios da oposição (PSD) ao alargamento da rede de transportes públicos, o vereador Bruno Fernandes criticou a ausência de uma nova linha para o vale de São Torcato, a nordeste da cidade.