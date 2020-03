O autocarro passa a horas? Carris lança inquérito de satisfação

O autocarro chega a horas? Está limpo? Leva-o até ao destino no tempo previsto? Os condutores são prestáveis?

Estas e outras perguntas fazem parte de um questionário que a Carris lançou esta segunda-feira e que se destina a medir a satisfação dos clientes. Pode ser respondido até 5 de Abril no site da transportadora lisboeta.

Trata-se de um inquérito promovido pelo International Bus Benchmarking Group (IBBG), um consórcio que junta 15 empresas de transporte urbano da Europa, América do Norte, Malásia e Austrália. Em Portugal, a Carris é a única integrante do IBBG.

No questionário, a Carris pergunta se o serviço é genericamente fiável, se os veículos passam com frequência, se os percursos são adequados, se a acessibilidade ao autocarro é boa e se a informação prestada pela empresa é facilmente acessível. O conforto, a segurança e o impacto ambiental dos veículos são outros tópicos abordados.

Para cada assunto, os utentes podem dizer o que lhes vai na alma: do “totalmente de acordo” ao “totalmente em desacordo”. Há ainda um espaço em que os passageiros podem manifestar se estão muito ou pouco satisfeitos com o serviço e se o recomendariam a amigos a familiares.

O inquérito é igual para todas as transportadoras que integram o IBBG. Liderado pelo centro de investigação Transport Strategy Centre, do Imperial College de Londres, o consórcio visa, segundo o seu site, partilhar experiências e informações com vista à melhoria dos serviços de transportes.

A Carris, que em 2017 passou do Estado para a Câmara de Lisboa, registou em 2019 o maior número de passageiros desde 2011 (139,5 milhões), o que se deve em grande parte à redução do preço dos passes verificada a meio do ano passado. A empresa continua a receber autocarros novos e, na quarta-feira, vai inaugurar uma carreira movida a viaturas eléctricas.