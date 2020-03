Semana da Leitura: cinco dias para ler, ler e… ler

Arranca nesta segunda-feira a anual Semana da Leitura, que há 14 anos anima escolas, bibliotecas, comunidades educativas e livrarias. Uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL), que contará com as vozes do secretário de Estado da Educação (a abrir) e do ministro da mesma pasta (ao terceiro dia, conforme a programação).

Mais A carregar...

Sob o mote geral “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”, o programa inicia-se na Venda do Pinheiro (Mafra), na Escola Básica Professor João Dias Agudo, às 10h30, dedicado ao ensino pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino básico. Para cada um dos níveis, há um lema e um caminho a seguir: “Leitura em vai e vem” e “Já sei ler”.

As crianças terão oportunidade de assistir à actuação do Coro de Leitura em voz Alta (CLEVA) e de participar em Canções de Roda. Isto depois de escutarem palavras de Filipa Carvalho (directora do Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro), de Elsa Conde (subcomissária do PNL) e de Maria João Coelho, directora de Marketing do Pingo Doce, marca que disponibilizou 60 mil euros para os programas de leitura dos mais novos e que simbolicamente vai oferecer mochilas aos alunos. O secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, também discursará.

Pôr os adultos a ler

Na terça-feira, o Centro de Educação, Formação e Certificação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dedica-se, a partir das 10h15, ao “Elogio da leitura — Ler e escrever com criatividade”, com a contadora de histórias Elsa Serra e as escritoras Isabel Peixeiro e Margarida Fonseca Santos (Educação e Formação de Adultos).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao terceiro dia, o Projecto Movimento 14-20 a Ler inicia as suas leituras às 10h, em Vila Franca de Xira, na Escola Secundária Forte da Casa. Às 14h30, é tempo de “Leitura e ciência”, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa. Uma comunicação do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

No dia 12 de Março, às 14h, há o lançamento de Juntos de Férias, na Biblioteca Municipal de Odivelas. Nessa quinta-feira, o PNL ruma a Viana do Castelo, para as 1.ª Jornadas de Leitura da Escola Superior de Educação daquela cidade. Isabel Alçada, a comissária do Plano, fará o seu “Elogio da leitura”, às 16h.

A fechar a semana, as livrarias Gatafunho (Oeiras, 10h) e Ler Devagar (Lisboa, 18h) juntam-se à festa do PNL2027, “à volta dos livros”.