Oliveira do Hospital cancela a feira do queijo Serra da Estrela

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, marcada para o próximo fim de semana, foi cancelada para travar a propagação do novo coronavírus, informou a câmara municipal.

Considerada uma das maiores feiras do queijo com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Estrela, a iniciativa estava agendada para sábado e domingo, mas a autarquia decidiu não a realizar para “salvaguardar a saúde pública e prevenir a propagação” da covid-19.

Em comunicado, a Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, presidida por José Carlos Alexandrino, explica que a medida “surge em consequência da auscultação das autoridades de saúde locais e distritais, assim como das últimas recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) relativamente à realização de grandes eventos” públicos.

“Surge também numa altura em que diversos grupos oriundos dos mais diferentes pontos do país acabam de comunicar ao município (...) o cancelamento das visitas à maior festa do queijo do país”, acrescenta.

Por outro lado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que nos últimos anos tem visitado a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, “também deu conta, esta manhã, da sua indisponibilidade para estar presente no evento, em virtude de ter suspendido a agenda por duas semanas”.

Citado na nota, José Carlos Alexandrino lamenta “esta difícil decisão, que foi unânime entre os membros da comissão organizadora”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, sublinha, “nada se poderá sobrepor à necessidade de proteger a população de um vírus cuja propagação permanece incontrolável e já provocou milhares de mortes em todo o mundo”.

Segundo o autarca, eleito pelo PS, “está em causa o cancelamento de um evento de dimensão nacional”, que acabará por ter “um impacto muito negativo na economia local”.

Descarregue a app do PÚBLICO, subscreva as notificações e esteja a par da evolução do novo coronavírus: publico.pt/apps