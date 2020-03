Coronavírus: Mais de 60% dos turistas cancelaram férias no Algarve

O sector turístico receia o encerramento das unidades hoteleiras, e uma crise em cascata extensiva aos estabelecimentos similares de hotelaria. No final da semana, afirmou o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, “mais de 60% das reservas para os próximos três meses foram canceladas”.

A situação, sublinha, “é deveras preocupante pelo o que está a suceder e, sobretudo, porque está progredir negativamente”. Além dos cancelamentos, acrescenta, “não há vendas para o Verão”.

A época da Páscoa é, por outro lado, a altura em que região é bastante procurada para a realização de congressos e eventos relacionadas com a promoção de marcas. “Cerca de 40 por cento das marcações foram canceladas”, enfatiza.

Os relatos que chegam através dos operadores internacionais, diz, é que as pessoas estão “mais preocupadas com a eventual contaminação no transporte aéreo e nos aeroportos”.

Por seu lado, o presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), Paulo Morgado, disse ao PÚBLICO que a partir de hoje o Laboratório Regional de Saúde “está em condições de fazer o teste do covid-19”. Elidérico Viegas contrapõe: “Ainda estamos à espera do manual de procedimentos que pedimos às autoridades, no caso se termos hóspedes com sintomas [virótico]”

Ao nível das medidas de carácter económico, para compensar a quebra de receitas das empresas, além da linha de crédito, anunciada pelo Governo, Elidérico Viegas sugere a abolição de portagens na Via do Infante: “Seria uma forma de promover o turismo de proximidade, atraindo os espanhóis que estão aqui ao lado”, justifica.