Coronavírus: Bolsa de Lisboa perde 8%, BCP e Galp em mínimos

O mercado accionista português está a sofrer com a fuga dos investidores para activos financeiros de maior protecção, em sintonia com o que se verifica no resto das bolsas europeias e mundiais. O principal índice PSI-20 cai 8% para o seu nível mais baixo desde o Verão de 2016, com mais de metade das acções a negociarem nos mínimos dos últimos 12 meses. Este barómetro bolsista não caía tanto num só dia desde que o Brexit ganhou o referendo no Reino Unido (-11%)

Entre os mais penalizados, encontravam-se os títulos de duas das maiores empresas cotadas. A Galp afundava 15% contaminada pelas notícias sobre a queda abrupta do preço do petróleo em mais de 20%, para mínimos de 20 anos, depois da Arábia Saudita ter anunciado que pretende inundar o mercado com petróleo barato como resposta à recusa da Rússia em reduzir a sua produção. A petrolífera portuguesa seguiu assim a tendência das suas pares mundiais e negoceia nos valores mais baixos desde Setembro de 2015.

Já o BCP escorrega mais de 12% contaminado pelos receios dos investidores sobre o impacto que a epidemia do novo coronavírus irá ter nas economias, com os alertas sobre recessão económica a sucederem-se em praticamente todos os grandes blocos económicos mundiais. O banco liderado por Miguel Maya, e participado pelos accionistas angolano Sonangol e chinês Fosun, atingiu os 12 cêntimos por cada título, o seu valor mais baixo de sempre. O resto da banca europeia também está com perdas de dois dígitos, em especial em França e Itália.

Outros destaques pela dimensão das perdas pertencem a empresas como a Mota-Engil (-12%) ou a Altri e a Pharol (-10%).