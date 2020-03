Bolsas e petróleo afundam com guerra na OPEP+ e expansão do coronavírus

Os mercados já tinham vindo a cair nas últimas sessões, mas a sessão desta segunda-feira está ser marcada por perdas tão expressivas que se arriscam a ficar na história, com o petróleo a cair como na altura do início da primeira guerra do Golfo e a potenciar os efeitos negativos do novo coronavírus. Com o vírus a continuar a sua expansão, obrigando as autoridades italianas a bloquearem ainda mais cidades do norte do país (onde se situa Milão, o principal centro financeiro de Itália).

Em paralelo, os mercados esperam por mais acções dos bancos centrais e dos governos, no sentido de serem aplicadas medidas de política monetária e de política orçamental. Depois do corte de taxas da reserva federal norte-americana feito na semana passada, que acabou por não provocar grandes efeitos, é a vez do BCE se reunir esta quinta-feira.

Nas bolsas, e depois das praças como a do Japão, China e Coreia fecharem no “vermelho” (Tóquio teve a queda mais expressiva, de 5%), o contágio chegou à Europa, com o índice pan-europeu STOXX 600 a cair 7%, o que, segundo a Reuters, o posiciona a caminho da maior queda desde Junho de 2016, altura em que se realizou o referendo sobre o “Brexit”. Com uma queda de 20% face ao seu pico, este índice marca também a entrada na fase “fria” do mercado, conhecida por “bear” (por oposto ao “bull”, que simboliza a força e a dinâmica do mercado).

De resto, todas as praças europeias estavam esta manhã com fortes perdas, entre os 4% e os 6%. No caso do PSI 20, o índice português perdia 5,2% pelas 9h30, com o peso-pesado Galp Energia a perder 11%. A petrolífera portuguesa está a sofrer também os impactos do que se classifica como “guerra do petróleo” entre os maiores produtores de crude, aliado a um receio de recessão económica global e retracção da procura.

Depois de terem falhado as negociações para um novo corte articulado entre os países produtores reunidos na OPEP e a Rússia (conhecido por OPEP +), a Arábia Saudita anunciou um aumento de produção com efeitos em Abril, com o objectivo de dominar o mercado.

O resultado foi uma queda de 30% que fez lembrar recuar a memória para 1991, quando se deu a primeira guerra do Golfo. Pelas 9h30 a queda estava nos 20%, com o barril de petróleo (Brent) a valer 36,6 dólares (o que é uma má notícia para países produtores como Angola).

Em sentido contrário estão os activos considerados seguros, como as obrigações alemão ou norte-americanas, que bateram novos recordes. No primeiro caso, os títulos de dívida a 10 anos estavam em -0,8% (com os investidores a aceitarem perder ainda mais dinheiro) e os dos EUA em 0,4258%.