Polémica no Torreense-Anadia: e se, afinal, as decisões foram correctas?

Luís Reforço, árbitro do jogo Torreense-Anadia, do Campeonato de Portugal, está na berlinda. No domingo, em Torres Vedras, assinalou um penálti, expulsou o infractor, mandou executar o castigo máximo – que foi desperdiçado –, ordenou a repetição do pontapé – que foi novamente falhado – e só à terceira tentativa, com a obtenção do golo por parte do Torreense, o árbitro entendeu como válida a execução do penálti.

O caso, que pode ver no vídeo que se segue, já se tornou viral, pelo cariz estranho e pelas suspeitas lançadas em torno do árbitro da partida, mas há um possível plot twist em tudo isto: e se, afinal, a análise do juiz, apesar de muito rigorosa, até tiver sido correcta?

Leis e imagens parecem defender o árbitro

Nas Leis do Jogo, a lei 14, referente aos pontapés de penálti, prevê medidas a tomar em casos de irregularidades na cobrança de pontapés dos 11 metros. Uma delas, aplicada ao guarda-redes, prevê que uma infracção do guardião – avançar de forma irregular antes de a bola ser batida, por exemplo – resulte em repetição do pontapé (caso a bola não entre na baliza, que foi o caso).

Esta será a primeira explicação possível e que, pelas imagens, é difícil de contestar – poderá haver, de facto, adiantamento, ainda que o árbitro assistente, colocado em linha com o guardião, seja o mais capacitado para atestar essa infracção. Neste cenário, terá faltado cartão amarelo ao guarda-redes.

Ainda na lei 14 estipula-se que um penálti também deve ser repetido caso jogadores colegas do executante invadam a área antes de a bola ser batida (caso não resulte golo, que foi o caso). Também esta possibilidade se consubstanciaria numa análise correcta do árbitro, dado que as imagens mostram invasão dos jogadores do Anadia - apesar de, no primeiro penálti, ser invasão do número 6 e não do número 19, como aponta o juiz. Após a segunda tentativa, o cartão amarelo mostrado ao jogador do Anadia dificilmente poderá ter sido pela invasão - o que seria um erro -, mas sim por uma eventual verbalização de protestos junto ao árbitro.

Em suma: seja pela possível infracção do guarda-redes, seja pela infracção dos “invasores”, a decisão técnica de Luís Reforço, ainda que bastante rigorosa, parece ter base legal para ser vista como acertada.

Por fim, o próprio penálti que foi assinalado, bem como a expulsão ao infractor, têm sido vistos com desconfiança nas redes sociais. Sendo certo que as imagens não permitem aferir com certeza a existência de uma falta – e, para este texto, está a ser considerado que houve, de facto, infracção –, a medida disciplinar parece ser, porém, mais evidente: havendo penálti, o jogador infractor teria sempre de ser expulso, já que anulou uma clara oportunidade de golo, impedindo o adversário de finalizar à frente da baliza.

Neste caso, note-se, não se aplicaria a lógica do fim da “tripla penalização”, já que a infracção descortinada não foi uma tentativa de jogar a bola – o único caso em que, num penálti, o cartão vermelho passa a amarelo.

Árbitro chamado pelo Conselho de Arbitragem

Toda a polémica em torno do árbitro Luís Reforço, da Associação de Futebol de Setúbal, parece, para já, significar um pedido de explicações. Segundo o jornal A Bola, o Conselho de Arbitragem chamou o juiz de 45 anos para esclarecer as decisões tomadas no Estádio Manuel Marques.

Toda esta polémica já foi abordada pelo Anadia, que classificou o árbitro como “doido”. “O que se passou ali é que havia um doido dentro de campo. Já pedimos uma reunião ao Conselho de Arbitragem. Pretendemos que os nossos jogadores sejam despenalizados. Trata-se de um árbitro que nunca deveria ter sido. Se tem que ver com o Anadia? Julgo que não, mas hoje em dia ouve-se falar tanto em apostas...”, lançou o presidente Vasco Oliveira, ao Record.