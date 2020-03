Comité Olímpico Italiano suspende todos os eventos até 3 de Abril

O Comité Olímpico de Itália (CONI) decidiu esta segunda-feira suspender todos os eventos desportivos no país até 3 de Abril, pedindo ao governo para legislar essa decisão, como medida para evitar a propagação do surto de covid-19.

“Todas as actividades desportivas, a todos os níveis, estão suspensas até 3 de Abril de 2020”, anunciou o CONI na sua página na internet, apelando ao governo de Giuseppe Conte para criar um decreto “específico que inclua esta decisão”.

Quanto às competições internacionais, tanto para clubes como selecções, o CONI reconhece que não tem jurisdição para agir, pelo que ficam fora da sua alçada. A decisão surgiu depois de uma reunião do presidente do CONI, Giovanni Malagò, com os representantes das várias federações nacionais.

“Em cada acção e circunstância, a protecção da saúde é a máxima prioridade de todos”, vinca o organismo. O CONI pediu ainda ao governo que inclua o desporto, tanto o profissional como o amador, no plano de apoio económico que visa amenizar os efeitos negativos do novo coronavírus na economia do país.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia. Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afectando cidades como Milão, Veneza ou Parma.

A epidemia de covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.