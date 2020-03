Basileia não recebe Eintracht Frankfurt na Liga Europa

O Basileia, que visita esta quinta-feira os alemães do Eintracht Frankfurt, no jogo da primeira mão da Liga Europa, anunciou através de um comunicado oficial que o encontro da segunda mão, previsto para 19 de Março, no St. Jakob-Park, na Suíça, não poderá ser realizado naquele estádio, justificando a decisão como uma medida de prevenção face ao surto de covid-19.

O director-geral do clube suíço, Fredi Bobic, afirmou num vídeo que está em contacto com o Eintracht Frankfut – formação na qual actuam os internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Paciência –, com as autoridades dos dois países e com a UEFA para encontrar uma solução.

“Após consultar a equipa de gestão de crise, a polícia decidiu não autorizar este jogo, atendendo à necessidade de proteger a população, respeitando as medidas oficiais para impedir a propagação do novo coronavírus”, pode ler-se num comunicado publicado no site oficial do clube.

Os suíços explicam que, apesar da possibilidade de o jogo poder realizar-se à porta fechada, “a experiência demonstra que os adeptos do clube alemão se reúnem fora do estádio durante o jogo” e que “os serviços médicos estão a trabalhar no limite das suas capacidades”, não podendo acompanhar uma operação de tal magnitude.