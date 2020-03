Agentes de futebol contra restrições da FIFA

O Fórum de Agentes de Futebol, de Mino Raiola, reuniu-se esta segunda-feira com a associação suíça do sector, perspectivando “possíveis passos contra a FIFA” na sequência de uma possível restrição das comissões, com tecto limite.

Em Zurique, as duas partes assinaram uma parceria que visa impedir uma postura “ditatorial” no que toca aos regulamentos e restrições à liberdade empresarial.

“Um tecto máximo de lucro seria único no futebol. Não há limite aos salários de jogadores, nem a valores de transferência, nem ao salário do presidente da FIFA, nem aos gastos da organização”, pode ler-se na nota, assinada pelo presidente da associação suíça, Christoph Graf.

As duas partes querem “impedir a FIFA se esta agir como autoridade moral” e, no campo das transferências, de a impedir de legislar “quando tem apenas conhecimento teórico, ao contrário dos agentes”.

As novas regras instituídas pelo Conselho FIFA, que estipula que um agente só pode receber três por cento de comissão, são criticadas, porque “recrutadores noutros campos recebem de 30 a 40 por cento”, defendendo os agentes que se podem autorregular.

A falta de voz no que toca a decisões em nova regulamentação, o processo “sem transparência” que o organismo de cúpula do futebol mundial gere em torno do sector e a falta de sujeição às leis nacionais são outros dos pontos evocados.

“Queremos entender até onde vão os limites de uma associação de futebol [como a FIFA]. Queremos entender as suas competências, e acreditamos que o nosso sector está para lá do raio de acção da FIFA”, acrescentou.