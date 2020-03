Morreu Max von Sydow, que jogou xadrez com a morte em O Sétimo Selo

O actor franco-sueco Max von Sydow morreu no domingo, aos 90 anos, anunciou esta segunda-feira a sua mulher, Catherine von Sydow. O seu mentor, Ingmar Bergman (1918-2007), deu-lhe aquele que terá sido porventura o seu mais inolvidável papel quando o pôs a jogar xadrez com a morte em O Sétimo Selo. A sua carreira far-se-ia de cinema de autor — filmou com John Huston, Bille August, David Lynch, Woody Allen ou Lars von Trier — mas também da fantasia ou dos medos dos grandes públicos, a que chegou em filmes como O Exorcista, Flash Gordon ou Star Wars: O Despertar da Força ou, na televisão, através da série A Guerra dos Tronos.

“É com o coração partido e com uma infinita tristeza que temos a extrema dor de anunciar a partida de Max von Sydow a 8 de Março de 2020”, disse à revista francesa Paris Match a realizadora e produtora Catherine von Sydow.

Nascido em Lund, na Suécia, mas detentor de nacionalidade francesa, Max von Sydow foi um prolífico actor dos vários palcos. Em 2008, ano em que passou pelo festival Fantasporto, resumia assim ao PÚBLICO as duas grandes fases da sua carreira: "Em 1957 eu entrei num filme de Bergman [O Sétimo Selo] e Hollywood apercebeu-se da minha existência. E em Hollywood eu fui sempre o estrangeiro. Os estrangeiros dão bons vilões com sotaques sinistros. Eu dei um bom vilão.” Não foi sempre um vilão, ocupando também o lugar dos sábios e das figuras misteriosas (um dos seus últimos papéis para as massas foi o do Corvo de Três Olhos em A Guerra dos Tronos ou o curto Lor San Tekka de Star Wars.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A lista dos seus realizadores é longa. Dune com David Lynch, Europa com Lars von Trier, Até ao Fim do Mundo com Wim Wenders; filmou com John Huston em The Kremlin Letter e Fuga para a Vitória, com Sydney Pollack n’Os Três Dias do Condor, com Bertrand Tavernier em A Morte em Directo, com Woody Allen em Ana e as Suas Irmãs, com Steven Spielberg em Relatório Minoritário, com Julian Schnabel em O Escafandro e a Borboleta. Mas foi Bergman o “seu” realizador, com quem trabalhou duas décadas e com quem filmou 11 títulos: além do simbólico O Sétimo Selo (1957), vieram Morangos Silvestres (1957), O Direito à Vida (1958), O Rosto (1958), A Fonte da Virgem (1960), Em Busca da Verdade (1961), ​Luz de Inverno (1963), A Hora do Lobo (1968), A Vergonha (1968), A Paixão (1969) e O Amante (1971).

Arrependeu-se de ter recusado trabalhar com Bergman em Fanny e Alexandre (1983), que viria a ser a última longa-metragem cinematográfica do realizador, mas também recusou outros papéis mais ou menos memoráveis — não quis ser Dr. No no primeiro filme da saga James Bond em 1962 e deixou para Christopher Plummer o papel de Capitão Von Trapp em Música no Coração (1965). Voltaria ao universo Bergman, ainda assim, por duas ocasiões mais dignas de nota, com As Melhores Intenções (1992) em que August a filma o texto de Ingmar, e Enskilda Samtal (Confissões Privadas, 1996), com as palavras do mestre entregues a Liv Ullmann.

A seguir a tal lista, a tentação de nomear as personagens e figuras que encarnou: foi Jesus em A Maior História de Todos os Tempos (1965), de David Lean, e o diabo em Coisas Necessárias (1993), como justapõe o Bristish Film Institute na sua lista dos dez filmes essenciais de Max von Sydow. Acrescente-se-lhes o padre Merrin de O Exorcista (1973) ou os tais vilões de Hollywood que lhe foram atribuídos — Ming em Flash Gordon, Ernst Blofeld a afagar o seu gato em Nunca Digas Nunca (1983) da série 007. Fanny e Alexandre (1983) ficou pelo caminho porque lhe endereçavam o papel de um bispo e, como disse ao PÚBLICO em 2008, sentiu que tinha “de pôr um ponto final nisso. Há algum tempo que deixei de aceitar papéis desses”.