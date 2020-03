Tribunais tentam há um ano notificar Vale e Azevedo para julgá-lo

Há mais de um ano que o Juízo Central Criminal de Lisboa tenta notificar João Vale e Azevedo, que reside e trabalha em Londres desde Junho de 2018​, para dar início ao julgamento onde estão em causa crimes relacionados com o facto de ter apresentado três milhões de euros de falsas garantias em três processos judiciais e por tentar burlar o BCP, também com garantias falsas, para conseguir um crédito de 25 milhões de euros. O tribunal enviou cartas rogatórias a pedir às autoridades inglesas para notificarem o antigo presidente do Benfica, mas Vale e Azevedo recusou assinar.

