Primeiro caso no Algarve leva ao encerramento de escola secundária

A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vai ser encerrada a partir desta segunda-feira, depois de uma das suas alunas ter sido diagnosticada com a covid-19. A jovem de 16 anos foi transferida para Lisboa e está internada numa unidade de saúde em tratamento. Este é o primeiro caso de infecção confirmado no Algarve.

É a própria escola quem torna público o caso desta aluna, num comunicado enviado à comunidade educativa este domingo. A jovem esteve em Itália de férias com a família, durante a pausa lectiva do Carnaval. Ao regressar a Portugal “contactou a Linha Saúde 24, que lhe deu instruções para monitorizar a sua situação clínica e cumprir algumas regras sociais e de higiene pessoal”, mas que lhe disse que “podia fazer a sua vida normal”.

Assim sendo, a aluna voltou às aulas no dia 27 de Fevereiro, tendo sido “diariamente acompanhada” pela equipa do SNS24. Este domingo, foi confirmado o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Este é o 30.º caso confirmado em Portugal e o quinto “importado” de Itália, o país europeu mais atingido pela doença.

Face ao diagnóstico, as autoridades de saúde determinaram o encerramento da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes. Já os colegas que estiveram em contacto directo com a aluna estão a ser acompanhados pelas autoridades sanitárias para perceber se apresentam sintomas da doença, devendo ficar em isolamento nas suas casas durante 14 dias. Os professores e funcionários que tiverem contactado com ela terão que contactar a Unidade de Saúde Pública de Portimão. Caso se justifique, também entrarão em isolamento.

Já os familiares da aluna, que estiveram com ela em Itália, estão a ser testados para perceber se também estão infectados pelo novo coronavírus. A mãe é ela própria professora e as duas irmãs frequentam outras escolas de Portimão. Por isso, as autoridades estão ainda a avaliar a possibilidade de encerramento de outros estabelecimentos de ensino naquela cidade algarvia.