Portugal teve 35 ministras em democracia. Hoje, há 91 mulheres no Parlamento

Em 1975, Portugal mobilizou-se para as primeiras eleições livres depois de 48 anos de ditadura. À data, foram eleitos 250 deputados para a Assembleia Constituinte. Destes, apenas 19 eram mulheres. Hoje, quase 46 anos depois, o número de mulheres aumentou substancialmente. Nunca houve tantas mulheres no Parlamento, mas os homens ainda ocupam a maioria assentos na Assembleia da República. Mas não é apenas na representação política que as mulheres ficam para trás: em 2020, o género continua a determinar o salário ao final do mês, a esperança de vida saudável depois dos 65 anos, as responsabilidades domésticas e familiares e o risco de pobreza. As conclusões são apresentadas no estudo “Portugal no Feminino e no Masculino” da Pordata.

