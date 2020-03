“A existência de um Estado social não é uma despesa, mas uma condição de sucesso”

O tema do desafio colocado ao primeiro-ministro era falar sobre o futuro, no âmbito do ciclo de dez entrevistas “Portugal... e agora?”, que hoje se encerra. E António Costa falou. Das oportunidades de uma sociedade mais qualificada e de um tecido empresarial rejuvenescido e voltado para fora, na sequência de “um processo de transformação muito acelerado”. Da qualificação. E da “tranquilidade com que se anda na rua”, por oposição “à agressividade verbal do debate parlamentar”.

Continuar a ler