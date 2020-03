Ninguém ganha com a política da tábua rasa

Os avisos do Presidente da República na conferência “Portugal... e agora?”, que o PÚBLICO organizou esta semana, têm de ser levados a sério por todos os partidos com representação parlamentar – com a excepção do Chega, cujo radicalismo medra à luz das fragilidades da democracia. Porque todos eles estão sob o escrutínio dos cidadãos que, com excepção dos devotos militantes do partido A ou B, não aceitam ver, poucos meses depois de umas eleições, a Assembleia transformada num saco de gatos do tribalismo, como aqui já escrevemos, onde os interesses do país são menorizados em favor dos protagonismos individuais ou das tácticas partidárias. A utilidade e a importância das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa estão exactamente no reconhecimento de que vivemos o perigo de viver na incerteza de um foco de conflitos interminável.

Já lá vai o tempo em que os partidos do poder se faziam ouvir pela arrogância e os da oposição pela guerrilha. O país mudou. E se não dispensa a diferença entre os programas dos partidos, dificilmente percebe e aceita que em seu nome a Assembleia seja incapaz de escolher pessoas para o Conselho Económico e Social ou de aprovar legislação importante. Na legislatura passada, o Bloco e o PCP deram prova de ter entrado nesse espírito de compromisso, ao deixarem passar leis ou a aprovar actos da governação que estão longe de se encaixarem nos seus programas. Rui Rio parece também ter dado conta dessa evolução natural da cultura política quando garantiu recusar a política do bota-abaixo. Entre o exemplo e as promessas recentes e a realidade actual há, no entanto, uma longa distância.

O clima de guerrilha e de fim de ciclo, na análise do Presidente, é danoso para o país e para a percepção que os cidadãos têm da política. É, por isso, urgente que todos assumam as suas responsabilidades. O Governo tem o dever de liderar essa procura de consensos mínimos, abdicando de alguns tiques de soberba, limando a agressividade que a sua líder parlamentar por vezes usa e recuperando o espírito de estabilidade da “geringonça”. E a oposição tem de o ser pela proposta de alternativas mas também pela abertura à negociação. O país, como bem notou Marcelo, não se pode dar ao luxo de novas eleições antes do final de 2021. E, até lá, não aguenta o programa de autodissolução a que a Assembleia se votou. Numa hora difícil como a actual, ninguém se pode eximir às responsabilidades. Se o fizer, dificilmente ganhará o apoio dos cidadãos, pelo menos os que votam nos partidos tradicionais.