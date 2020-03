E ao segundo dia da ModaLisboa, o regresso de Luís Buchinho e o inspirador Nuno Gama

No jardim das laranjeiras da ModaLisboa, o sol brilha. Famílias misturam-se com influencers a pousar para as câmaras. O segundo dia de desfiles arranca dentro de instantes com João Magalhães na sala Lab. Ao fundo da passerelle estão duas “portas” no padrão que vai dominar a colecção do designer de 32 anos para o próximo Outono/Inverno. Pela “porta” passa o primeiro modelo num conjunto de vinil com calças assimétricas.

“Incantation”, como foi baptizada a colecção, é o nome de uma música que o designer ouviu durante uma viagem de cinco semanas ao México. “Muito do que eu queria fazer tecnicamente nesta colecção era desfazer modelos que já tinha, construir e desconstruir”, explica João Magalhães ao PÚBLICO.

Para a sua desconstrução, João Magalhães convidou a designer têxtil Maria Appleton, que desenvolveu os materiais em serigrafia manual, e o artista Guilherme Curado, para produzir os padrões digitais. O mote para as colaborações foi a vontade que de “encantar objectos inanimados” e de “dar mais movimento à roupa”.

Esta “ideia de movimento”, como a define, resulta também nos acessórios: lenços e chapéus. Quase todos os coordenados utilizam lenços com o padrão da colecção, quer seja de uma forma mais tradicional ou debaixo dos chapéus – um styling também inspirado na viagem ao México. O desfile encerra com um sobretudo em pied de poule por cima de um macacão do padrão da colecção. “Uma cowboyada” é como João Magalhães resume a sua colecção, um “contraste entre opostos”, acrescenta.

A estreia de Vera Fernandes

Da “cowboyada” de João Magalhães, seguimos para a estreia da Buzina. Na fila da frente, influencers vestem conjuntos de Vera Fernandes – não nos esqueçamos que foi no Instagram que a marca trilhou muito do seu caminho, contava a criadora, há dias, ao PÚBLICO.

Na passerelle desfilam alguns modelos clássicos reinventados e novidades, como silhuetas mais jutas e padrões. “Mais do que dar novidades, quis vir cá apresentar-me”, sublinha Vera Fernandes.

Os jacquards marcam o desfile da Buzina e resultam de uma parceria com a indústria de têxteis Riopele. Nos acessórios, destaca-se o laço que as modelos levam ao pescoço com um capuz incorporado.

Num vestido comprido rosa choque, um clássico da marca feito já várias vezes, a apresentadora do Porto Canal, Carina Caldeira, encerra o desfile. “É um vestido icónico para a marca. Resolvi fazê-lo de uma maneira mais imponente e grandiosa para este ModaLisboa”, explica Vera Fernandes ao PÚBLICO.

O tão aguardado regresso com “um olhar novo”

Seis anos depois, Luís Buchinho regressa à ModaLisboa e vem comemorar os 30 anos de carreira. “Já sentia uma certa saudade de estar cá”, admite o criador. O desfile resulta do protocolo de cooperação assinado em 2018 com o Portugal Fashion, que prevê em Lisboa um desfile dos criadores residentes a norte.

Um conjunto de saia e casaco em jacquard com ganga abre a passerelle. A mistura de materiais e as assimetrias marcam o desfile de Luís Buchinho. “É uma colecção que faz uma reunião de várias coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, sempre com um olhar novo”, explica o designer que iniciou a carreira em 1990, na ModaLisboa.

As cores são sóbrias, como já vem sendo hábito das colecções do designer. Cabedal, malha e pêlos misturam-se numa geometria Decô dos anos 1920, “sempre com um sabor a anos 80 [do século passado]”. “Cresci nos anos 80, por isso é uma época que me vai marcar sempre enquanto criador de moda”, confessa Buchinho.

A influência dos anos 1980 está presente em muitos dos coordenados, como nas calças de ganga, nas saias de cabedal ou nos bomber jackets. “Intemporalidade talvez seja o adjectivo que melhor serve a minha marca”, explica ao PÚBLICO. Luís Buchinho conta que, ainda hoje, é surpreendido ao encontrar clientes com peças antigas, que já nem se lembra de as ter criado.

“A minha mulher não é uma fashion victim, de todo. É uma mulher que aprecia a construção, sabe olhar para uma pele e ver uma metodologia de pensamento, não a compra por ser uma peça tendência”, exemplifica.

“Staunch” de Ricardo Preto

“Uma colecção que desperta a presença robusta da mulher, combinada com o seu lado feminino e contemporâneo”, pode ler-se no descritivo da colecção “Staunch” de Ricardo Preto. A primeira modelo surge com uma sobreposição de calções e calças e ganga, a vestir o casaco enquanto desfila. A sobreposição marca o desfile. Para o próximo Outono/Inverno, deve manter-se a tendência de sobreposição de camisas brancas com crop tops em malha.

O desfile termina com vestidos leves de cocktail e a reinvenção de alguns clássicos, como o little black dress. O designer aposta em lantejoulas, destacando-se um coordenado com sobreposição de calças e vestido.

O rosto do desfile de Luís Carvalho

Dos tons mais sóbrios de Ricardo Preto, seguimos para o desfile colorido de Luís Carvalho. “Colougraphic” é o nome da colecção. “Surgiu tudo de uma pesquisa de uma artista plástica francesa, que trabalhava essa mistura de cores de uma forma muito gráfica”, começa por contar o criador ao PÚBLICO.

O casaco que abre o desfile tem um rosto desenhado que se repete ao longo de todo o desfile, com várias interpretações. Assimetrias, plissados, sobreposições e abalonados marcam a próxima estação. “As saias de balão era uma silhueta que eu nunca tinha trabalhado”, conta o designer de 33 anos, natural de Vizela.

Os vestidos de noite, a que Luís Carvalho já vem habituando a plateia, surgem como novidade em termos de silhueta, com sobreposição de outras peças. O cliente de Luís Carvalho, para esta colecção, é “cool”, define. “Nos clientes que tenho não há faixa etária. São os jovens que compram mais, mas tenho desde miúdos de 18 anos a uma pessoa de 50 a 60 anos”, refere.

Os altos imigrantes de Lidija

Segue-se Kolovrat, a marca de Lidija Kolovrat, nascida na Bósnia e estabelecida em Lisboa desde 1990. A designer volta a apresentar a sua visão desconstruída do corte masculino e feminino, numa colecção que homenageia os imigrantes do futuro.

“Eles são mais altos do que nós”, lê-se no descritivo da colecção. Kolovrat leva a descrição à letra: alguns modelos surgem em cima de andas. Uma delas, enverga uma gabardine rosa choque, íman para os ecrãs dos telemóveis, que registam o momento para a posterioridade.

“Sometimes I just wanna kiss girls”

Gonçalo Peixoto é um “rebelde”, é o próprio que o admite. Por isso, chamou “Rebbelion” à sua colecção. “Uma carta a uma miúda rebelde”, conta, ao PÚBLICO, o designer de 23 anos.

Com um blazer oversized em holográfico roxo, surge Maria Miguel, modelo e amiga de Gonçalo Peixoto. “Gosto de trabalhar neons, looks cheios de cor e holográficos”, explica o designer. O padrão de escamas holográfico repete-se em várias cores. O designer desafia o conceito de minissaia, tornando-a ainda mais curta e testando-a em materiais fora do comum, como o acolchoado. “A mulher Gonçalo Peixoto é uma mulher com muita atitude”, defende o criador.

Seja em T-shirt ou hoodie, a frase “Sometimes I just wanna kiss girls” (Às vezes, só quero beijar raparigas, em tradução livre), já se tornou icónica da marca Gonçalo Peixoto. O designer conta ao PÚBLICO que a frase lhe foi dita por uma amiga em desabafo: “Nunca pensei que pudesse ter o impacto que teve.” “Uma frase que resume tudo aquilo que a marca é”, conclui.

“Aqueles que não querem ver”

O segundo dia de desfiles encerra com chave de ouro com o consagrado Nuno Gama. Com uma venda nos olhos, entra o primeiro modelo, tem cabelos e barba branca, apoia-se numa bengala e veste um fato xadrez. Mais tarde, sabemos que é um francês a viver em Lisboa, cliente da loja do designer.

Mas afinal o que significa a venda que os modelos trazem nos olhos? “Aqueles que não querem ver, que continuam a achar que os seus negócios são mais importantes do que tudo, independentemente das vidas que vão ceifando e destruindo”, apronta-se a explicar Nuno Gama ao PÚBLICO.

Na moda e na vida, o criador considera importante “o que já fomos”. Por isso, a colecção para a próxima Primavera/Verão, “Sado”, comemora os 500 anos da circum-navegação de Fernão Magalhães. Os motivos náuticos inspiram a colecção, cujas cores dominantes são o azul e branco. Fatos de banho, calções, pólos e camisa com colarinhos originais são alguma das propostas para o Verão deste ano.

O designer foi o único a apresentar uma colecção para a estação mais próxima, na lógica See Now, Buy Now (vê agora, compra agora), “uma exigência do mercado”. “Muitas vezes sentia que quando as coisas chegavam, as pessoas já não queriam. Mudei para ir ao encontro desta nova postura e atitude”, explica Nuno Gama. A colecção deverá estar disponível a partir da próxima segunda-feira na loja do designer.

Tudo parecia normal na passerelle de Nuno Gama. Depois do último coordenado, uma parka azul, os modelos voltam a desfilar. Até que param e surge Virgul, que canta “All We Need is Love”. “Ainda vamos a tempo de mudar este mundo” diz a letra. Nuno Gama acredita que sim: “Não tenho o direito de apontar o dedo a ninguém, mas posso fazer a diferença.”

Termina assim o segundo dia de desfiles da ModaLisboa, que recebe, este domingo, os desfiles de Constança Entrudo, Hibu, o colectivo de designers Awaytomars, Ricardo Andrez, Aleksandar Protic, Dino Alves e a estreia da holandesa Ninamounah.

